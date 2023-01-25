裝心律調節器別把手機放胸前！食藥署：恐造成干擾致「跳電」

▲裝心律調節器別把手機放胸前！食藥署曝原因。（圖／示意圖／達志影像）

記者嚴云岑／綜合報導

心律不整患者因心臟傳導電氣異常，需在胸口裝設心律調節器，猶如電影「鋼鐵人」，也讓人好奇其運作方式。食藥署表示，心律調節器分為植入式與體外式，共同點在於幫民眾維持規律心跳，但裝設者應避免做2件事，以免心室不正常放電，嚴重恐危及生命。

食藥署指出，心律是指心臟中一個節律點（又稱竇房結）發出的電脈衝，刺激心臟肌肉收縮、產生心跳。當此節律點因為功能老化、心臟疾病或藥物使用不當而不再正常發出電脈衝時，很有可能產生心律不整的現象，合併讓人出現頭暈、疲勞、氣喘、呼吸困難甚至死亡；此時，「心律調節器」即可幫助民眾維持規律心跳，進而改善健康。

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心律調節器又稱心臟節律器（Pacemaker），其電力及電流可產生間歇性電脈衝以刺激心臟，讓間歇性或持續性心律異常民眾逐漸恢復正常。目前分為植入式與體外式兩種類型，但體外式心律調節器僅供暫時替代植入式心律調節器使用。



食藥署提醒，裝有心律調節器之民眾，應避免出入高電壓及強磁波的場所（如發電站或醫療場所之核磁共振儀等電磁設備），並避免將行動電話放置在胸前口袋，及需依照醫囑建議與指示，定期回診追蹤檢查並維持正常規律的生活作息，才能維持良好的生活品質。若出現發燒、胸悶、眩暈、疲倦、持續打嗝或呼吸短促等症狀，仍應立即返院就醫。

心律調節器屬第三等級醫療器材，上市前須申請查驗登記取得許可證，相關許可證資訊可至食藥署網站之許可證資料庫查詢。如有發現不良品或使用時/後發生不良反應，請至藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統通報。