獨／「左撇子」賣CBD商品標榜合法　衛福部打臉：處方用藥需許可

▲知名影評人網紅左撇子遭高雄警方逮捕，家中起獲用於販售的大麻二酚CBD產品。（圖／讀者提供）

記者張君豪／台北報導

知名影評人左撇子葉男近年因持有、販售大麻二酚菸油、軟糖躍上新聞版面，國內就開發醫療用大麻話題也爭議不斷，早在2020年5月，衛福部曾針對〈公共政策網路參與平台〉「開放醫療用大麻」提案做出正式回應：只要有四氫大麻酚（THC）成分列為2級毒品管制，僅開放因應特殊疾罕見病，僅能由醫學中心專案進口，而大麻二酚（CBD）製品雖非管制類藥品，但需經醫師處方才能申請專案進口使用。

▲網紅左撇子2021年5月因販售CBD商品遭檢察官起訴後，6月仍持續販售相關商品。（圖／記者張君豪翻攝）

衛福部當時回應已清楚說明：台灣將大麻製品的有效成分採2軌制管理，大麻主要有效成分為大麻二酚（Cannabidiol ,簡稱CBD）及四氫大麻酚（Tetrahydrocannabinol , 簡稱THC）前者衛福部回應雖採取開放態度，但屬於有條件開放：購買、使用流程仍需經醫師診斷開立藥品處方後，方可依「藥物樣品贈品管理辦法」申請自用CBD藥品專案進口。

但衛福部也提醒民眾，國外大多數CBF製品內多含有四氫大麻酚（THC）成分，若THC含量超過10PPM，則視同夾帶、進口第二級毒品，從不明來路購買、進口都有相當大的觸法風險。

▲網紅左撇子2021年5月因販售CBD商品，當時稱己合法說詞，卻遭檢察官打臉起訴並請從重量刑。（圖／記者張君豪翻攝）

簡單來說，國內網路經不少網紅吹捧的CBD製品係食用紓壓產品，在目前台灣藥事法規規範下，CBD產品雖不是「管制類藥品」但仍屬「處方用藥」民眾須領有醫師處方才能持有使用，另外衛福部證實CBD製品迄今台灣並無任何藥商取的許可藥證，CBD製品在台仍屬於禁藥，未經主管機關及醫師處方許可、販售、轉介購買管道都有觸犯藥事法之虞、罰則並不算輕。

眾多網紅透過網路販售CBD軟糖、香氛精油及周邊產品，大多都無視衛福部相關規定，標榜合法紓壓且有神奇防鬆、助眠療效；左撇子2021年5月才經高雄地檢署檢察官以處犯藥事法「販售禁藥罪」起訴，檢警呼籲民眾切莫因為好奇心、網購相關商品服用、甚至仲介販售營利以免觸法。