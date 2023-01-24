你的菜瓜布用錯了！用「這面」擦根本洗不乾淨　3M揭正確使用方法

▲3M最近驚爆，原來不少主婦在使用菜瓜布時的方法竟是錯的。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

菜瓜布是人們每天清洗碗筷的必需品，而其中又以黃色海綿搭配深綠色不織布的最為常見。不過，發明海綿菜瓜布的著名業者3M最近卻透露，其實許多人在使用菜瓜布時都用錯了方法，因為菜瓜布的黃色海綿其實不是設計來洗碗的。

隨著人們清楚意識到不粘鍋的塗層被刮傷後會釋放致癌物，不少媽媽在清洗鍋具時，都習慣使用菜瓜布相對細緻的黃色海綿部分來避免損壞，不過3M公司最近在日本電視節目《月曜夜未央》上指出，這樣的使用方式其實並不正確，因為黃色海綿的主要功用是為了幫助起泡，清潔力較差。

▲菜瓜布的黃色海綿是為了產生泡沫，而綠色不織布則是清洗餐具用的。（圖／CFP）

3M指出，菜瓜布的黃色海綿是由聚氨酯所組成，它充滿了細孔，因此主婦們在洗碗時，只要將海綿用水浸濕，再擠上洗碗精，同時重複用手按壓菜瓜布，就能製造出更多泡泡，增加菜瓜布的清潔力，因此人們洗碗時，可以先用黃色海綿部分充分起泡後，再使用綠色的部分洗碗。

如果民眾需要清洗較為細緻、容易被刮傷的餐具，黃色海綿還是可以協助部分的清洗工作，不過只是單純用黃色海綿部分洗碗，那麼清潔力較弱的海綿恐將難以去除污垢與油漬，因此人們可以購買專門用來清洗細緻餐具的菜瓜布。