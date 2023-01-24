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蘇榮醫護帶長者走出客廳　編織社區豐富多彩健康服務

▲▼宜蘭蘇榮醫護齊心，以社區豐富多彩健康服務照護長者。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭蘇榮醫護齊心，以社區豐富多彩健康服務照護長者。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

足甘心！臺北榮總蘇澳分院為促進社區健康，鼓勵社區長者走出客廳迎向健康，並依長者健康需求，安排各科醫師走入社區，為長者提供義診服務，親切與阿公、阿嬤互動。還有手工藝老師帶領長者製作精美手工藝作品、體適能老師帶領高齡運動操及太鼓運動。

▲▼宜蘭蘇榮醫護齊心，以社區豐富多彩健康服務照護長者。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

臺北榮總蘇澳分院表示，宜蘭縣65歲以上的老年人口數為7萬8202人，佔總人口數的 17.2%，相較於台灣地區的老年人口比16.07%，高出了1.19%(全國第九位)，顯示人口逐漸高齡化，而隨著年紀增長和身體老化所引起的肌少症及失智症風險，越來越受到重視。

▲▼宜蘭蘇榮醫護齊心，以社區豐富多彩健康服務照護長者。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

榮總蘇澳分院為促進社區健康，鼓勵社區長者走出客廳迎向健康，聯結蘇澳鎮港邊、存仁、蘇西、隘丁、新城、朝陽、福德、頂寮、聖湖等9個社區據點，由社區護理師結合律動及手藝老師，一起走入社區服務。在社區據點中，護理師為長者量測血壓、血糖與提供健康衛教訊息，並依長者健康需求，安排各科醫師走入社區，為長者提供義診服務，親切與阿公、阿嬤互動，還有手工藝老師帶領長者製作精美手工藝作品、體適能老師帶領高齡運動操及太鼓運動。

榮總蘇澳分院2022年在社區辦理健康講座已達300場次、義診義檢350場次，累計服務社區民眾達11,000人次，豐富多元的健康課程讓參加的長者動腦、增加人際互動及運動，提升身心健康。社區護理師也能在長者有就醫需求時，即時轉介就醫，讓健康長伴身旁。

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