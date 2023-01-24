新年新菜色！虎航全新機上餐「蟹黃貝殼麵、墨西哥捲餅」上線

▲台灣虎航全新蔬食機上餐上線。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新年迎接新菜色！台灣虎航響應節能減碳及蔬食健康風潮，聯手榮獲2022米其林綠星殊榮的「小小樹食」推出全新的蔬食機上餐，主餐包括蟹黃豆腐貝殼麵、墨西哥辣豆捲餅，副餐則有栗子巧克力馬德蓮、日式雞蛋布丁，打破舊有素食口味單一的概念，甜鹹搭配別具滋味。

台灣虎航和小小樹食合作推出的機上餐組合，包括「蟹黃豆腐貝殼麵+栗子巧克力馬德蓮」及「墨西哥辣豆捲餅+日式雞蛋布丁」等兩種套餐組合，虎迷可以在台灣虎航官網上訂購與小小樹食合作的蔬食餐點。

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▲▼台灣虎航和小小樹食合作推出的機上餐組合，包括「蟹黃豆腐貝殼麵+栗子巧克力馬德蓮」及「墨西哥辣豆捲餅+日式雞蛋布丁」等兩種套餐組合。（圖／記者李宜秦攝）



虎航說明，蟹黃豆腐貝殼麵利用「鹹蛋」來製作模擬蟹黃鮮甜口感的醬汁，將煮好的貝殼麵與雞蛋豆腐、娃娃菜、紅蘿蔔、芹菜以及毛豆翻炒，鋪上滿滿的起司後推入烤箱，便成為一道口感層次豐富的貝殼麵。

墨西哥捲餅則是行政主廚Tim特別為台灣虎航調配的獨家料理，以墨西哥風味烤玉米，搭配酪梨、洋蔥、墨西哥辣椒以及青椒，放在抹上自製辣豆醬的薄餅上，撒上起司絲後加熱，濃郁又清爽的組合，保證讓人一口接一口。

▲小小樹食極具創意又充滿健康取向的菜色搭配，不僅是茹素者喜愛的餐廳，更吸引許多葷食者常常來光顧。（圖／記者李宜秦攝）

台灣虎航董事長陳漢銘表示，「平常無肉不歡的兒子，自從吃過小小樹食後，反而常常會主動要求我帶他去吃，小朋友的口味是最誠實的，足見小小樹食的餐點真的厲害，也決定一定要和小小樹食合作」。

小小樹食創辦人Jeffrey強調，「當初創辦小小樹食，就是想要扭轉一般人對蔬食料理的刻板印象，視吃蔬食不只能有益健康，更是美味可口的美食。此次與台灣虎航合作，期望藉由其豐富多元的航點，讓小小樹食的蔬食理念能夠推廣給更多人認識」。