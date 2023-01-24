北韓女間諜炸毀大韓航空班機！　「空中解體」115人罹難

▲北韓諜報員金賢姬1987年炸毀大韓航空KAL 858班機。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

由韓星宋仲基主演的韓劇《財閥家的小兒子》，其在劇情片段中提到發生在1987年的大韓航空858航班爆炸事故，該事件導致機上115人全體身亡，主導此次恐怖攻擊事件者為來自北韓（朝鮮）的女諜報員金賢姬，事後她受訪時透露，當初平壤當局之所以指派她去炸南韓客機，主要是為了阻止南韓主辦1988年的首爾奧運。

金賢姬出生於1961年，父親是擔任外交官的金元錫、母親是擔任教師的林名植，出生不久後舉家前往父親的任官地古巴生活，4歲時才回到北韓首都平壤，小時候因姣好的外貌而出演宣傳電影，扮演女主角的童年時期，1972年時擔任從南韓來訪的南韓國會議員李東馥的花童，在投入諜報員生活前，疑似曾受日籍北韓綁架公民田口八重子（李恩惠）的個人執導教育。

1987年11月29日，金賢姬以日本人蜂谷真由美的身份，投入炸毀大韓航空KAL 858航班客機的任務，她與扮演她父親的另名諜報員金勝一（蜂谷真一）從平壤經過多個國家出發，最後當日在伊拉克巴格達搭上大韓航空飛往首爾的858航班，他們在機上安裝計時炸彈，兩人在班機抵達阿布達比時下機，最後該架班機在緬甸上空爆炸，機上115人全數罹難。

國際刑警組織介入調查後，發現「日籍乘客」蜂谷真由美（金賢姬）、蜂谷真一（金勝一）涉嫌重大，此時「父女倆」已順利逃往巴林，他們在登機離開前遭遇警方圍捕，最後金勝一咬下藏在香菸中的氰化鉀膠囊輕生，倖存下來的金賢姬則是被逮捕，之後在尋求當選南韓總統盧泰愚的介入下，才由國際刑警組織引渡至南韓受審。

起初，金賢姬接受審訊時堅稱自己是日本人，且皆使用日語回答問題，不料最後審訊人員問她「住在日本時是使用哪種品牌的電視機」，金賢姬脫口回答「金達萊牌」（김달래，北韓國產品牌），其來自北韓的身分才終於被揭發。

金賢姬1990年在南韓被判處死刑，經過一年後獲得盧泰愚政府釋放，她出獄後在國家安全企劃部的保護下從事寫作、演講等工作，1997年和一名安企部官員結婚，生下2名兒子。

▲金賢姬2009年出席南韓釜山一場新聞記者會。（圖／達志影像／美聯社）

其實，金賢姬2013年也曾接受韓媒MBC專訪，她首先再度否認謠言，2003年MBC時事節目《PD手冊》曾質疑她炸毀大韓航空的真實性，對此她表示，「我如果是假的（如果不是犯人），那麼大韓民國不就成為炸毀KAL 858航班的恐攻國？」

她也透露，當年因為《PD手冊》的播出導致她住家的地址被公開，甚至還有民眾趁她丈夫不在家時襲擊，她只好連夜牽著2名兒子逃跑，「這根本就是恐攻！」

另外，南韓2018年舉辦平昌冬季奧運的一個多月前，她也曾於該年1月23日在南韓某處接受《CNN》專訪，她表示1988年炸毀大韓航空班機的目的在於阻止南韓主辦奧運，她也強調北韓雖願與南韓持同一張韓半島旗入場，但北韓在本質上從未有過任何改變，「北韓為了克服危機，只是在利用南韓罷了」、「你們不要被騙！」