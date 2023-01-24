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台中40年最大開發規模　建商打造14期高端品味建築

▲▼順天建設將在台中14期重劃區，打造高端品味建築。（圖／順天建設提供，下同）

▲▼順天建設將在台中14期重劃區，打造高端品味建築。（圖／順天建設提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中自2000年後開發重心主要在七期，是公共設施最密集，也是地價最高、最精華的區域，如今房市發展已轉移至14期重劃區，占地廣達403公頃，周邊又有水湳經貿園區、機捷特區，以低密度、高綠覆的特色帶動房市熱度，未來建設動能與生活機能可期。深耕中部30多年的順天建設，近期就在重劃區內推出「KING'S ROAD」，打造建築高端品味及質感，因極具辨識度及稀缺性，進場以來市場迴響熱烈。

▲▼順天建設將在台中14期重劃區，打造高端品味建築。（圖／順天建設提供，下同）

建商透露，14期重劃區呈現ㄇ字型，其中接近水湳中央公園的敦和段，被認為是「文教宜居區」，區內不僅有國際外僑馬禮遜國際學校、衛道中學、明道普林斯頓國小等多所雙語私校，令家長與學子們趨之若鶩；此外，還有74號快速道、中清交流道及國道1號銜接74號道路新匝道，可串接南北交通，同時更鄰近諸多餐飲品牌進駐的11期崇德商圈，未來還有大巨蛋、洲際娛樂商城等陸續進駐，在房價上有著強勁的撐盤動能。

順天建設選擇在具備國際文化生活氣息、又是中台灣唯一外僑私校特區的地段，打造質感新案「順天KING'S ROAD」，全案外觀採用現代簡約設計，臨路退縮規劃出友善空間，並在景觀公設特別採用「山、湖、園、林」四大象限做主題花園設計，隨著季節流轉變化，讓自然滲透回生活，同時結合深柱、深陽台、深露台與植栽綠化，近一步達到篩光、私隱等生活享受。

順天建設新一代建築人柯啟新表示，KING'S ROAD在名稱上帶有宣示意義，媲美倫敦KING'S ROAD區域，作為地標性的精神建築，期許藉由高端團隊細心打造，讓台灣建築也能展現出精緻獨有的特色。

「順天KING'S ROAD」規劃地上19層、地下3層，格局3-4房，空間規劃十分重視生活空間尺度的舒適度，公設空間包含接待大廳、游泳池、Lounge Bar、交誼廳、廚藝教室、健身房、音樂教室等規劃，即便當今房價與工料雙漲，也堅持在小細節中打造出美觀優雅且兼具安全與實用性的規劃，滿足高資產階級對於優質好宅的追求，細膩的設計勢必將成為區內代表。

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