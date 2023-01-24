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《魯冰花》在這取景！「十子十登科」關西名人故居列指定古蹟

▲關西范朝燈故居。（圖／新竹縣政府提供）

▲新竹關西范朝燈故居指定古蹟。（圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣關西鎮地方名人范朝燈故居，是日治時期台灣建築史的代表作品，2021年經新竹縣政府召開文化資產審議會，將范朝燈的故居範圍如高平堂前堂左右橫屋等多處，列為指定古蹟。

關西范家是台灣知名的書香世第，曾任日治時期的保正，也曾當選新竹縣第一屆及第二屆的議員，當年范朝燈以「十子十登科」美譽傳頌鄉里，更成為傳奇世家。

范朝燈先生育有10個兒子和2個女兒，10個兒子都相當傑出，不是博士就是高考及格，像是排行第9的范光群，曾任司法院秘書長、客委會主委、台灣省主席；還有台灣第1位醫學博士范光宇 ，以及首位華裔日本法官范光遠等，因此成為聞名全台「十子十登科」傳頌。本次由家族成員也是曾任司法院秘書長的范光群申請指定古蹟，紀念保存祖輩德澤，十分難得。

▲關西范朝燈故居。（圖／新竹縣政府提供）

▲▼關西范家是台灣知名的書香世第，曾任日治時期的保正，也曾當選新竹縣第一屆及第二屆的議員，當年范朝燈以「十子十登科」美譽傳頌鄉里。

▲關西范朝燈故居。（圖／新竹縣政府提供）

新竹縣文化局長李安妤表示，指定古蹟範圍包括1930年興建的高平堂前堂左右橫屋、正前方半月池、模仿東京皇居二重橋的涵碧橋、1926年興築的范氏佳城，以及1936年由日本技師保坂氏設計的日式庭園。

李安妤指出，古蹟整體環境反應傳統的風水觀念與自然庭園結合的特色，建築配置結合傳統家屋與日式和風空間，庭園構築則流露出日式風格，與受到日本文化影響的中式庭園，規模完整，是日治時期台灣建築史的代表作品。文化局表示，因范朝燈故居環境優美雅致，曾被選為電影及電視劇場景，像《梅花》、《魯冰花》、《斷掌順娘》等電影、電視都是取景該地。

▲關西范朝燈故居。（圖／新竹縣政府提供）

▲范朝燈故居環境優美雅致，曾被選為電影及電視劇場景。

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