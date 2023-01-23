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大陸 大陸焦點 特派現場

30歲女子返鄉過年！因「單身」被父親轟出門　親妹在一旁瘋狂嘲笑

女子因為單身返鄉，結果被自己的父親嫌棄後趕出門。（圖／翻攝自微博）

▲女子因單身，被父親嫌棄趕出門。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

每逢農曆春節，都是外地工作的遊子返鄉探親的好時機，但近日大陸有一名女子雖然準備了許多禮物返家，但卻面臨到「有家歸不得」的情形，而她的妹妹看到姊姊無法進入家門，還在一旁邊笑邊拍影片。

根據《動靜新聞》報導指出，大陸山東一名女子日前買了5公斤的白米、5公斤的白菜，好不容易扛著這些禮物想要回家過年，結果該名女子還沒進家門，就被自己的父親給轟出來。原來是該名女子已經30歲，而他的父親生氣女兒年紀一大把了還找不到對象，所以生氣地把女兒轟出家門。

而在女子抵達老家的時候，女子的妹妹就拿著手機出來拍姊姊。從影片中也可以看到，女子看到妹妹沒有打算幫自己扛禮物，甚至還出言嘲諷自己單身時，還出腳想踹妹妹。而在姊姊被爸爸轟出家門後，妹妹也吐槽表示「不知道爸爸是嫌棄妳一個人回來，還是嫌棄妳帶的禮物太少」。

不少網友在看到影片後，紛紛留言表示「這妹妹有啥好笑的，過幾年就是嫌棄她了」、「我媽也不讓我回農村老家拜拜，因為她覺得我大齡未婚讓她在鄉親們面前丟臉了。我才恍然大悟，原來女孩大瞭如果不結婚，就沒有家了」、「長得挺好看的，人家願意單身就單身」、「這非常山東了可以說」、「這個家可以不用回了」、「現在不談戀愛搞得和犯罪一樣，為什麼一個女孩必須要找個男人嫁了」。

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