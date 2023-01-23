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春節想交新朋友？Tinder「理想關係」指南來幫忙

▲Tinder推出理想關係指南。（圖／Tinder提供）

▲Tinder推出理想關係指南。（圖／Tinder提供）

記者陳俐穎／綜合報導

春節在家想交新朋友？社交軟體Tinder宣布推出新功能 「Relationship Goals」理想關係指南，讓會員可以透過自己的個人檔案讓潛在配對對象知道自己心目中的理想關係。不論是想要結交新朋友、尋找能讓自己感到怦然心動的對象、或是想發展一段長期穩定的關係，會員都能透過「Relationship Goals」理想關係指南了解彼此希望透過Tinder建立的關係和連結，並讓自己能夠更有效的與擁有相同目標和價值觀的會員配對。

相信許多人都有發現年輕世代的會員在尋找的理想對象跟過去相比有很大的差異。Tinder 在2022年的「Year in Swipe」社交趨勢報告中指出，年輕的單身者正在尋找忠誠、思想開明、能尊重他人、且能接受相處輕鬆、但仍需認真對待彼此的新興戀愛型態「Situationship」。

「Relationship Goals」理想關係指南已在特定市場上線以測試使用者的心得反饋，數據顯示在這些市場中，已有超過50%的會員透過此功能更新自己的Tinder 個人檔案。能夠清楚的表達自己的交友或約會需求，已成為新世代會員間勢不可檔的新潮流。

Tinder的產品創新副總裁凱爾米勒（Kyle Miller）表示，開發這項新功能的主要原因是觀察到會員在社交習慣上的改變。Tinder的會員多為年輕的單身者，他們開始更清楚自己希望透過Tinder找到甚麼樣的配對對象。而事實也證明，已有超過七成（72%）的會員表示他們希望自己的潛在配對對象也能清楚表達自己在尋找什麼樣的關係。」

Tinder會員可以進入「編輯個人檔案」從六個選項中點選最符合自己理想關係的選項：包括穩定的長期關係；長期穩定的關係，短期也歡迎、短期有趣關係，長期也歡迎、短期輕鬆的關係、認識新朋友或是還在摸索中。

在使用Tinder的過程中，Tinder會員能夠透過個人檔案看到其他人選擇的理想關係，並藉此功能和與自己志同道合的會員配對，建立更深刻的連結，同時，會員在每個階段想尋找的關係會不盡相同，因此，Tinder也會每週固定提醒會員是否有更新選項的需求，以確保「Relationship Goals」理想關係指南能夠真正幫助會員找到適合自己的配對對象。

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