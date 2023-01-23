重案回顧／把媽對折塞冰箱！新北男藏屍5年詐領63萬　不忘繳電費

▲男子將病逝的老母親遺體藏冰箱5年。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者陳韻如／新北報導

新北市蘆洲66歲男子將病逝母親冰藏在冰箱長達5年，直到女兒在老師及社工面前脫口「阿嬤躲在冰箱不肯出來」，全案才因此曝光。警方調查，男子藏屍的這5年來，仍利用母親名義申請各項低收和老人補助，詐領金額至少63萬元，而他還用這筆錢定期繳納電費，可以說是「領死人錢冰死人」，恐怖行徑也讓人不寒而慄。

回顧案情，男子因長期對女兒家暴，直到2022年8月16日下午，女兒在接受校方及社工的關懷時，脫口「阿嬤躲在冰箱不肯出來」，但又不願意詳談細節，老師驚覺情況不對立刻通報社會局，社工前往少女住家了解情況，發現冰箱確實存有遺體，因此報案。

警方到場後，果真在室外陽台的冰箱發現87歲阿嬤的遺體，而遺體當時呈現V字形對折狀態，但已乾癟成黑褐色乾屍，不過面部表情仍相當明顯。

死者的66歲兒子向警方供稱，當年只是想暫時存放，才會將母親放在冰箱下層，由於尊重母親信佛，讓她呈禪定方式坐姿冰存，一開始冰存時曾擔心是否腐壞，但冰存一段時間沒發現異狀，此後鮮少打開門，使冷度得以維持。而至於為何遲遲未安葬母親，男子則表示，「我真的沒錢」。

不過，警方事後卻查出，男子在母親死後，仍用母親名義申請補助，包含母親中低收補助1年約8萬元、身障生活補助一年約2萬元、重陽禮金一年2000元（2022年調整為5000元）、健保補助1個月2000元（2022年調整為5000元），一年不當得利約12萬6000元，5年來詐領補助至少達63萬元。

誇張的是，男子拿到補助金後，還再買一台冰箱作為平常自用，另外他更拿著補助金定期繳納電費，可以說是拿死人錢冰死人，恐怖行徑讓人不寒而慄。針對男子行徑，目前檢方也已深入調查，而其是否涉犯偽造文書或詐欺等罪嫌，也將會進一步調查偵辦。