　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小貨車突開副駕門　紅牌重機經過慘遭擊落…法官判決出爐

▲小貨車突開車門擊落紅牌重機騎士摔飛。（圖／翻攝彰化爆料網）

▲小貨車突開車門擊落紅牌重機騎士摔飛。（圖／翻攝彰化爆料網）

記者劉人豪／彰化報導

一輛貨車在彰化美港公路停等紅燈時，副駕駛座蔡姓男子突無預警開車門，讓騎乘重機的何姓騎士閃避不及，撞上車門摔飛路旁，何男也因這起車禍下巴、手部擦挫傷，法院審理期間，何男撤回告訴，彰化地方法院判決公訴不受理。

該起事故發生在2021年11月27日，一輛貨車停等紅燈時，蔡男突無預警打開副駕駛座的車門，讓騎乘重機的何男閃避不及，撞上車門摔飛路旁，跟在後方的重機友人見狀氣得大罵「北爛！快點叫救護車啦，X你媽的咧！」何男也因這起車禍下巴、手部擦挫傷，到院包紮後幸無大礙。

▲小貨車突開車門擊落紅牌重機騎士摔飛。（圖／翻攝彰化爆料網）

▲蔡男宣稱要檢查車門有沒有關緊，才會突開車門。（圖／翻攝彰化爆料網）

根據警方調查，43歲何姓男子騎紅牌重機行經美港公路時，因車陣大排長龍，何男沿路肩騎乘，在經過蔡姓男子搭乘的小貨車時，蔡男卻無預警開車門，何男瞬間撞上，連人帶車摔飛到路旁草叢，全部過程都被後方重機騎士行車紀錄器拍下，友人也氣得連罵蔡男3次北爛，要同行朋友快點打電話叫救護車。蔡男向警方供稱想要「看門有沒有關緊！」才會突然開車門。

檢察官起訴蔡男後，法院審理期間何男撤回告訴，彰化地方法院判決公訴不受理。可上訴。

ET快訊
刮刮樂選號秘訣　神人曝「頭獎規律」：就這些數字！
初三大凶之日！勿早起、恩愛　「7禁忌」碰不得
清境農場「下山救命道」驚見衝擊一幕！　路人狂噴三寶：不識字
掀了就見光死！Lisa「百億瀏海」消失了　林襄認1部位加工過
快訊／1億大樂透獎落「3縣市」　業者驚：看到客人肩膀掛著鳥
4歲女童拜年收到13公尺「長條紅包」　金額曝光驚呆了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南投大年初二死亡車禍！男騎士遭撞不治、後座妻子重傷搶救中

618天漫長抗爭故事！苗栗焦點事件「坤輿廢棄物掩埋場」懶人包

菜鳥消防第1天上班...見一家陳屍車內崩潰！發豪志要救更多人

女看護疏忽害失智婦慘摔　家屬向養護中心追討紅包10萬元

小貨車突開副駕門　紅牌重機經過慘遭擊落…法官判決出爐

婦人加入「投資飆股群組」心動了　警員、行員聯手保住她的150萬

特斯拉男：我爸過世！開槍狂掃G了　疑爆開自動駕駛激戰人妻

重案回顧／沒戴口罩進超商遭阻　紙雕師「3進3出」刺穿店員心臟亡

女毒蟲剛出獄又入監「電風扇藏安毒」　主動交出獲輕判

獨／影評人「左撇子」否認網售禁藥辯代購　一張卡片成鐵證

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

酒駕女國道自撞釀2死9傷　被問「喝多少」低頭沉默

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

快訊／初一清晨國道嚴重火燒車！　5車追撞「統聯撞轎車」燃燒封閉

南投大年初二死亡車禍！男騎士遭撞不治、後座妻子重傷搶救中

618天漫長抗爭故事！苗栗焦點事件「坤輿廢棄物掩埋場」懶人包

菜鳥消防第1天上班...見一家陳屍車內崩潰！發豪志要救更多人

女看護疏忽害失智婦慘摔　家屬向養護中心追討紅包10萬元

小貨車突開副駕門　紅牌重機經過慘遭擊落…法官判決出爐

婦人加入「投資飆股群組」心動了　警員、行員聯手保住她的150萬

特斯拉男：我爸過世！開槍狂掃G了　疑爆開自動駕駛激戰人妻

重案回顧／沒戴口罩進超商遭阻　紙雕師「3進3出」刺穿店員心臟亡

女毒蟲剛出獄又入監「電風扇藏安毒」　主動交出獲輕判

獨／影評人「左撇子」否認網售禁藥辯代購　一張卡片成鐵證

南投大年初二死亡車禍！男騎士遭撞不治、後座妻子重傷搶救中

藍營重返北桃「春節拚市政」　李四川巡工地、蘇俊賓查廢水

軟萌兔兔「張嘴打哈欠」瞬間崩壞　咧嘴露齒變身哥吉拉

台灣犯罪故事》先從第二單元看！　李銘忠痞帥演繹劉煥榮

不安太座！黃氏兄弟哲哲「1讚給弟弟1元」　超狂紅包真的送出：流淚過年

提早就業獎助津貼今年起改用簡訊通知　預計3萬人受惠

618天漫長抗爭故事！苗栗焦點事件「坤輿廢棄物掩埋場」懶人包

曾捧紅佐藤健、菅田將暉！　《假面騎士》新一代男神「全下海演BL」

他想買刮刮樂求選號秘訣　竟有神人曝光「頭獎規律」：就這些數字

Rivian「皮卡休旅」首次撞測就獲好評！IIHS認證是最佳安全首選

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

社會熱門新聞

即／殉職29歲警移靈回家　同事淚喊：一路好走

樓上逼拆外牆冷氣機　他反告「一起拆」

南投竹山紫南宮發錢母　身分證末2碼「11」幸運領

14歲少女年初一成忌日　騎車與酒駕叔公對撞亡

台AV男優吐心酸　曝男女粉絲私訊「邀戰」

即／彰化員等紅燈　遭毒蟲男高速追撞殉職

即／除夕才剛出獄！男樹上無呼吸心跳

枉死警搶救半小時難回天！頭部「裂開逾10cm」

老公摩鐵反應不爭氣　短裙辣妹下場慘

即／國3彰化段5車連撞疊羅漢　BMW大7車尾嚴重破損

國道連環撞2死　酒駕女認了「圍爐喝沙瓦」

統聯司機捨命勇救21乘客　13歲女兒：來世再當父女

消防員初一救火沒飯吃！行動餐車出動了

即／彰化警遭毒蟲撞死　父母掩面痛哭認兒屍

更多熱門

相關新聞

毒蟲撞死下班警...妻坐牢中！母獨養孫哽咽喊：拍謝

毒蟲撞死下班警...妻坐牢中！母獨養孫哽咽喊：拍謝

彰化警分局29歲高姓員警，今(23日)早上值勤完騎車回家，等紅燈時疑遭毒駕的吳男從後方追撞，高員送醫後不治身亡，而吳男重傷救治中。吳男母親表示，不知道兒子有吸毒「我很錯愕」，對憾事感到難過，語帶哽咽地說「拍謝」。

枉死警搶救半小時難回天！頭部「裂開逾10cm」

枉死警搶救半小時難回天！頭部「裂開逾10cm」

即／殉職29歲警移靈回家　同事淚喊：一路好走

即／殉職29歲警移靈回家　同事淚喊：一路好走

即／高速撞死彰化警！毒蟲噴出車外傷勢曝

即／高速撞死彰化警！毒蟲噴出車外傷勢曝

即／彰化警遭毒蟲撞死　父母掩面痛哭認兒屍

即／彰化警遭毒蟲撞死　父母掩面痛哭認兒屍

關鍵字：

彰化重機

讀者迴響

熱門新聞

年後宣布室內脫口罩！指揮中心規劃曝

即／首位2000萬元刮刮樂出爐　獎落宜蘭

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

愛愛一半突軟掉？醫激推「2方法急救」　12萬網友受教嗨了

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

台旅客放鳥日溫泉業者「損失1員工月薪」　當事人出面回應

日本明迎「10年最強寒流」！籲：非必要勿外出

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

即／加州「小台北」爆槍擊　至少10死10傷

初一中2000萬元　小兄妹猜拳哥驚喜開頭獎

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃！妹子怒分手

風箏節釀6死！3歲女童慘遭「恐怖割喉」身亡

柯震東病床照曝光！露半邊臉：一點一點進步

即／殉職29歲警移靈回家　同事淚喊：一路好走

更多

最夯影音

更多
新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一
統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面