小貨車突開副駕門　紅牌重機經過慘遭擊落…法官判決出爐

▲小貨車突開車門擊落紅牌重機騎士摔飛。（圖／翻攝彰化爆料網）

記者劉人豪／彰化報導

一輛貨車在彰化美港公路停等紅燈時，副駕駛座蔡姓男子突無預警開車門，讓騎乘重機的何姓騎士閃避不及，撞上車門摔飛路旁，何男也因這起車禍下巴、手部擦挫傷，法院審理期間，何男撤回告訴，彰化地方法院判決公訴不受理。

該起事故發生在2021年11月27日，一輛貨車停等紅燈時，蔡男突無預警打開副駕駛座的車門，讓騎乘重機的何男閃避不及，撞上車門摔飛路旁，跟在後方的重機友人見狀氣得大罵「北爛！快點叫救護車啦，X你媽的咧！」何男也因這起車禍下巴、手部擦挫傷，到院包紮後幸無大礙。

▲蔡男宣稱要檢查車門有沒有關緊，才會突開車門。（圖／翻攝彰化爆料網）

根據警方調查，43歲何姓男子騎紅牌重機行經美港公路時，因車陣大排長龍，何男沿路肩騎乘，在經過蔡姓男子搭乘的小貨車時，蔡男卻無預警開車門，何男瞬間撞上，連人帶車摔飛到路旁草叢，全部過程都被後方重機騎士行車紀錄器拍下，友人也氣得連罵蔡男3次北爛，要同行朋友快點打電話叫救護車。蔡男向警方供稱想要「看門有沒有關緊！」才會突然開車門。

檢察官起訴蔡男後，法院審理期間何男撤回告訴，彰化地方法院判決公訴不受理。可上訴。