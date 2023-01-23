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男下班開車撞同事！怒嗆「我就是要你死」　揮重拳打傷眼角膜

▲男子不爽同事，竟開車打算撞對方，還出拳打傷對方的眼。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲男子不爽同事，竟開車打算撞對方，還出拳打傷對方的眼角膜。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／台北報導

新北連姓男子與王姓男子為同事，兩人常起爭執，不料，連男2021年8月21日下午下班時，在停車場開車時見到王男，竟踩油門打算撞對方，見王男閃過後，又持球棒下車試圖毆打對方，衝突中，連男以拳擊擊中王男左眼，導致王眼角膜受損。新北地院審理後，依傷害罪，判處連男拘役40日，可易科罰金。

連男與王男為同事關係，但常因工作及行車糾紛而有爭執，兩人互看不順眼，連男下班時在停車場碰見王男，憤恨之下，竟打算開車撞王男，卻被王男及時閃過，連男卻仍不罷休，持棍棒下車準備毆打王男，還怒嚇「我就是要你死，我忍很久了」。

這時兩人的主管見狀，上前制止。不料雙方仍然互相拉扯，混亂中，連男揮拳擊中王男的臉頰，導致對方左眼鈍傷、左眼角膜受損。

連男供稱，當天早上上班時被王男超車而有行車糾紛，所以我開車想嚇王男，但沒有真的撞到王男，他要離開時，王男敲他車窗，所以才拿棍棒下車，後來被王男挑釁，所以才朝王男揮了一拳。

法官認為，連男與王男彼此間相處不睦並曾導致行車糾紛，連男本應秉持理性、平和的態度妥適處理，卻未能抑制自身怒氣，竟對王男施加恐嚇及暴力相向，因此依依傷害罪，判處連男拘役40日，可易科罰金，本案還可上訴。

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