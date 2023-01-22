悲傷除夕夜！台北翁下班趕回家團聚　闖紅燈遭撞噴飛5m亡

記者邱中岳、劉人豪／台北報導

昨(21日)除夕，台北一名邱姓老翁下班準備搭公車返家途中，疑因紅燈違規穿越路口，遭機車撞飛約5公尺倒地，頭部受創後送醫不治，等待老翁回家吃團聚年夜飯的家人聞訊後悲痛欲絕。

▲老翁下班返家途中，疑因紅燈違規穿越路口撞死。（圖／記者邱中岳翻攝）

從事發當時的監視器畫面可看到，邱翁在公車、機車仍在通行的時候，便動身準備走過馬路，沒走幾步就遭機車迎面撞上，邱翁被撞後在空中轉了360度，噴飛倒地約5公尺後倒地。

▲警方調查，邱翁應是下班途中搭公車返家與家人團聚吃年夜飯，卻不幸發生憾事。（圖／記者邱中岳翻攝）



中正二分局表示，21日傍晚5點55分許，在中正區羅斯福路2段、和平西路1段口，邱翁沿中正區和平西路西往東疑似因紅燈違規穿越路口至路中公車停靠區，遭沿羅斯福路北往南行駛機車撞上，老翁當場頭部受到重創，送醫後無呼吸心跳，經搶救後，仍於晚間宣告不治死亡。



警方調查，機車駕駛林女酒測值為0，邱翁應是下班途中搭公車返家與家人團聚吃年夜飯，事後經調閱路口監視器影像，發現當時行人號誌燈疑似為紅燈，該名老翁疑因未注意號誌尚未變換擅自穿越路口所致。

中正第二分局呼籲，行人通過路口時應注意行人號誌、勿闖紅燈，且夜間穿深色衣服的人最容易讓駕駛人「忽略」，行人夜間外出請穿著顏色亮麗衣服。

▲事後經調閱路口監視器影像，發現當時行人號誌燈疑為紅燈。（圖／記者邱中岳翻攝）