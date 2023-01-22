豪放女PO裸照援交竟是男的！　前男友：照片當妳除夕壓歲錢

▲小華當初和朱男交往，沒想到是一段孽緣。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

花蓮朱姓男子透過歌唱軟體「歡歌」認識女子小華（化名下同），交往一年多後被分手，求復合又遭拒，報復心起的他竟冒用小華照片註冊臉書帳號，PO出先前偷拍的性愛裸照吸引網友聯絡，營造「小華在援交」的假象，還截圖恫嚇小華「照片給妳家人在除夕團圓當壓歲錢」。小華崩潰提告求償50萬元，一審法官判定有罪，除判依數賠償50萬元，還判10月徒刑。

判決書指出，朱男於2017年間透過「歡歌」認識小華，之後和小華交往，於2019年間偷拍小華胸部、陰部和臀部等私密處，甚至在性行為過程中偷拍得逞。同年朱男被小華分手，拜託小華復合卻被拒絕的朱男，因此起了報復歹念。

朱男在2019年底以小華的照片註冊臉書帳號，還將名稱設為小華本名，之後開始陸續「分享」小華的私密照片，時間持續近3個月。不知情的網友們紛紛私訊該帳號問「想愛愛嗎」、「我可以等妳有空再讓妳舒服」等淫話，假冒小華的朱男則回應挑逗，之後再將截圖傳給小華，恐嚇對方，「照片給妳家人在除夕團圓當壓歲錢，妳們吃飯時」、「期待除夕圍爐」、「有人過去，給妳熱鬧的除夕，妳也可以躲起來」等。

小華被前男友朱男害得生活在恐懼之中，壓力大到掉頭髮，還必須精神科就診，不堪其擾後終於提告，求償50萬元。

一審法官審酌事證，了解到朱男不僅是累犯，犯後還無悔意，甚至無故未到庭，因此小華求償的50萬元全數獲准，再依刑法《妨害秘密罪》、違反《個資法》等罪判處朱男10月徒刑，得易科罰金30萬元。