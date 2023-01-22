老饕才懂！高雄燒烤餐廳必點炸彈炒飯　「草蝦法式吐司」要預約

▲阿州燒烤海鮮推出創新菜色，搶攻解封、過年商機。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

位於家樂福高雄鼎山店旁的阿州海鮮燒烤，除標榜食材產地直送外，也以創新的「手路菜」料理知名，最近疫情解封，寒流也一波波來襲，店家推出暖胃又暖心的創新菜色，搶攻過年商機，其中一道「炸蛋炒飯」，簡單的味道卻是店內招牌，每次端上桌就讓顧客嘖嘖稱奇，卻也忍不住一口接一口，大快朵頤一番。

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▲炸蛋炒飯是店內招牌菜色。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

「阿州海鮮燒烤」主廚吳耀州，人稱「阿州師」，從小跟在開海鮮餐廳的父親旁，對料理也產生濃厚興趣，國中畢業先學日本料理再學台菜，在台中及高雄幾家大餐廳歷練後，創業開設阿州海鮮燒烤，打出在業界的知名度，並首創「炸蛋炒飯」，即使其他店爭相模仿，但火候和味道就是差了一截。

「阿州海鮮燒烤」業者楊宗保表示，疫後推出阿州的羊肉爐，探用的是澳洲小羔羊，以清燉方式放入大量的白、紅蘿蔔，濃郁但清甜的湯頭令人唇齒回甘，與外面調味的湯頭不同，講究天然不含人工添加劑。

▲草蝦法式三明治。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

楊宗保特別推薦草蝦法式吐司及蛋黃烤軟絲2道私房新菜，草蝦法式吐司是創新料理，看似簡單，工序卻繁複，需提前3天預約，新鮮草蝦取蝦肉切片，結合火腿肉製作成獨特的三明治；蛋黃烤軟絲則是先在軟絲上塗上一層蛋黃，再放入烤箱以文火慢烤，等蛋黃凝固後塗上第2層蛋黃，依此步驟至少要塗4至5層形成一定厚度，軟絲的鮮甜配上蛋黃，口感濃郁十足。

▲鮮蚵油條。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

他也推薦其他幾道特色料理，胡椒雞作法將蔥、蒜、薑及店家自製胡椒粉埴充在雞腹內，先烤再蒸讓雞肉軟嫩，也逼出胡椒的香味及雞肉釋出的雞油，湯汁可拌飯、拌麵線或者加入白菜燉煮。

▲蛋黃烤軟絲。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

另脆皮鴨的口感有別於一般的烤鴨，鴨皮烤到酥脆，咬起來帶有嚼勁；鮮蚵油條精選50元硬幣大小飽滿的新鮮牡蠣，佐配炸到呈現金黃色的脆油條，兩者在口裡融合成絕妙的滋味；魚翅羹的魚翅超大片，吃得到記憶中的古早味。