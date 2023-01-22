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火辣女師不教書了　改當「全職女友」靠男友養！一天這樣過超滿足

▲▼28歲火辣女師Summer Hawkins辭職，改當全職女友1天這樣過。（圖／翻攝自TikTok）

▲ 霍金斯的開銷全由男友負擔。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國倫敦一名年輕正妹放棄穩定教職，搬到富翁男友家中當「全職女友」，每天的工作就是照顧好男友的生活起居、打掃房子和打扮自己，享受沒有壓力的生活。近來TikTok上有越來越多和她一樣的年輕女性，網友對此則評價兩極。

《鏡報》報導，28歲女子霍金斯（Summer Hawkins）過去在倫敦一間小學教書，工作壓力很大，且因為房租太貴，薪水只能勉強過活，後來在社群媒體上認識現在的男友、27歲地產大亨克里斯（Biggs Chris），二人陷入愛河，交往5個月後克里斯就承諾「我會照顧妳」，要她搬到格拉斯哥同居。

霍金斯果斷辭去教職，和克里斯同居後開始全職女友的生活，每天都比男友早起，放熱水讓他馬上可以洗澡、為他準備早餐、送他出門上班，接著開始例行打掃工作，從廚房掃到浴室，下午則會做一些瑣事，像是遛狗、購物、上健身房或做美容，通常每2周做一次睫毛、每3周做一次指甲，偶爾做日曬機。晚上克里斯回家後，他們會一起看電影、吃晚餐。

霍金斯提到，克里斯偶爾會在吃完飯後自己洗碗，表達對她的感謝，「謝謝妳讓家變得像個家」，也常帶花、巧克力和泰迪熊給她，特別的日子會送她名牌包和鞋子。

▲▼28歲火辣女師Summer Hawkins辭職，改當全職女友1天這樣過。（圖／翻攝自TikTok）

▲ 保養自己也是霍金斯的工作之一。（圖／翻攝自TikTok）

其實霍金斯完全沒有零用錢，一切開銷都由克里斯支付，有需要時才會給她錢。她強調，「我不想讓人覺得我在利用他，我很依賴他，但我不介意」，「我負責照顧他，有時候他就像我兒子」，因為她沒有任何壓力，可以全心全意照顧他，也不想再回學校教書。

這類年輕女性在TikTok上越來越常見，被稱為「在家女友」（stay at home girlfriends，簡稱SAHG），工作就是照顧家庭、男友和自己的外表。有些網友對她們無憂無慮的生活表示忌妒，也有網友認為這樣的生活很落後、不夠女權主義。

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