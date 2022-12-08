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小鮮肉揪4寶媽野戰！「腿間吞吐」活春宮全被拍　他躲數月終認罪

▲▼利物浦酒吧外男女活春宮，女子遭判刑後大約1個月，男子才首次出庭。（圖／翻攝自推特）

▲利物浦酒吧外男女活春宮，女子遭判刑後大約1個月，男子才首次出庭。（圖／翻攝自推特，下同）

記者張寧倢／編譯

英國一對男女酒後一陣腦熱，竟在在利物浦市中心酒吧外上演活春宮。35歲的4寶媽凱莉（Kelly Cousins）蹲在地上幫23歲男子菲比（Joe Firby）賣力吞吐，不顧上百名酒客的圍觀和側拍錄影，最終18禁影片網路上傳開，凱莉已被判緩刑，菲比卻以失業為藉口不斷逃避受審，如今終於「出來面對」在法庭上認罪。

根據每日星報報導，今年8月1日凌晨英國35歲的4寶媽凱莉和在健身房認識的23歲鮮肉腹肌男菲比約會，兩人一起在利物浦音樂會廣場附近的一家酒吧喝酒，怎知酒酣耳熱之際，他們竟然在酒吧外頭當街口交，而周邊上百名路人和酒客眼見凱莉蹲在菲比腿間忘情吞吐，直接拿出手機錄影，很快地這些性行為影片已在網路上傳開，引發警方與行政當局關注。

▲▼利物浦酒吧外男女活春宮，女子遭判刑後大約1個月，男子才首次出庭。（圖／翻攝自推特）

利物浦市長安德森（Joanne Anderson）抨擊這對男女的行為是「有害且犯法」的。默西賽德郡警方（Merseyside police）接獲檢舉後立即對凱莉和菲比提出指控。凱莉在11月的法庭審理程序中認罪，被判處10周有期徒刑、緩刑1年與服勞役等刑罰。但平時住在英格蘭東北部泰恩-威爾郡（Tyne and Wear）的菲比，因為失業經濟狀況跌落谷底，宣稱無法負擔交通費，持續逃避至利物浦出庭。

▲▼利物浦酒吧外男女活春宮，女子遭判刑後大約1個月，男子才首次出庭。（圖／翻攝自推特）

經過將近1個月，菲比終於在7日現身利物浦地方法院受審，他坦承犯下違反公共道德的不法行為，法庭預計會在明年對此案做出正式判決。事實上，先前凱莉身陷訴訟時，辯護律師圖赫（Heather Toohey）就曾為她打抱不平，明明是兩人同時涉案，卻因「厭女文化」，讓大眾只把焦點放在凱莉身上，「有2個人參與這次事件，今天卻只有她在這裡」。

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