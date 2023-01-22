黑夜中的交通地雷！「未開燈」路上趴趴走　雙北開罰件數居高不下

▲日前發生重機撞上未開大燈的計程車車尾，送醫不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

新北市發生一起疑似未開車燈釀成的死亡車禍，一輛多元計程車未開車燈，後方的紅牌重機高速追撞上去，當場人車噴飛，騎士送醫不治。行車記錄器畫面曝光後，儘管顯示重機車速十分快，但未開車燈的計程車引起網友討論，部分網友撻伐未開車燈是肇事主因，而根據新北市警察局統計，光在2022年就有超過17萬件未依規定使用燈光被舉發，相較往年件數高出許多。

11月21日晚間10時許，一輛多元計程車未開大燈，行經台64快速道路，被一輛價值高達50萬元的紅牌重機追撞。重機騎士當場噴飛倒地，失去生命跡象，送醫急救仍傷重不治；而計程車駕駛及乘客2人則輕傷送醫。

▲重機及計程車均嚴重受損。（圖／記者游宗樺翻攝）

根據後方的行車記錄器畫面，黑色車身的計程車車尾燈未亮起，僅兩片反光板微微泛著紅光，紅牌重機騎士高速從畫面左方出現，疑煞車不及，直接猛撞計程車車尾，當場噴出大量白煙，騎士倒地後一動不動。

網友看過記錄器畫面後，紛紛指出未開車燈的計程車應要負最大責任，在黑夜視線不清的地方，難以察覺前方車輛動向，未開方向燈也是馬路上的不定時炸彈，根本無法預測其動向。根據《道路交通管理處罰條例》第42條，駕駛人未開車燈，或未依規定打方向燈，處1200元至3600元罰鍰。

依據新北市警察局統計，2020年、2021年，未依規定使用燈光開罰件數分別為12萬9265件及14萬4072件，而2022年統計至11月為止，違規舉發件數暴增至17萬620件；而根據台北市警察局統計數據，單純就「未開車燈」這一違規樣態，109年、110年分別舉發777件及636件，2022年截至11月底前，就有801件未開車燈被舉發，數據也比往年高出不少。

警方表示，因檢舉規則改變，檢舉人檢舉項目限縮於特定違規樣態，因此在可檢舉項目內的「未依規定使用燈光」這一違規樣態，檢舉數量上升，也連帶使舉發數量大增，並呼籲，駕駛人夜間或於隧道內需要依規定開啟車燈，轉彎也需要打方向燈供後車識別。