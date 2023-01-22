　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黑夜中的交通地雷！「未開燈」路上趴趴走　雙北開罰件數居高不下

▲▼紀男騎重機撞上未開大燈的多元計程車車尾，送醫不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲日前發生重機撞上未開大燈的計程車車尾，送醫不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

新北市發生一起疑似未開車燈釀成的死亡車禍，一輛多元計程車未開車燈，後方的紅牌重機高速追撞上去，當場人車噴飛，騎士送醫不治。行車記錄器畫面曝光後，儘管顯示重機車速十分快，但未開車燈的計程車引起網友討論，部分網友撻伐未開車燈是肇事主因，而根據新北市警察局統計，光在2022年就有超過17萬件未依規定使用燈光被舉發，相較往年件數高出許多。

11月21日晚間10時許，一輛多元計程車未開大燈，行經台64快速道路，被一輛價值高達50萬元的紅牌重機追撞。重機騎士當場噴飛倒地，失去生命跡象，送醫急救仍傷重不治；而計程車駕駛及乘客2人則輕傷送醫。

▲▼紀男騎重機撞上未開大燈的多元計程車車尾，送醫不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼紀男騎重機撞上未開大燈的多元計程車車尾，送醫不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲重機及計程車均嚴重受損。（圖／記者游宗樺翻攝）

根據後方的行車記錄器畫面，黑色車身的計程車車尾燈未亮起，僅兩片反光板微微泛著紅光，紅牌重機騎士高速從畫面左方出現，疑煞車不及，直接猛撞計程車車尾，當場噴出大量白煙，騎士倒地後一動不動。

網友看過記錄器畫面後，紛紛指出未開車燈的計程車應要負最大責任，在黑夜視線不清的地方，難以察覺前方車輛動向，未開方向燈也是馬路上的不定時炸彈，根本無法預測其動向。根據《道路交通管理處罰條例》第42條，駕駛人未開車燈，或未依規定打方向燈，處1200元至3600元罰鍰。

依據新北市警察局統計，2020年、2021年，未依規定使用燈光開罰件數分別為12萬9265件及14萬4072件，而2022年統計至11月為止，違規舉發件數暴增至17萬620件；而根據台北市警察局統計數據，單純就「未開車燈」這一違規樣態，109年、110年分別舉發777件及636件，2022年截至11月底前，就有801件未開車燈被舉發，數據也比往年高出不少。

警方表示，因檢舉規則改變，檢舉人檢舉項目限縮於特定違規樣態，因此在可檢舉項目內的「未依規定使用燈光」這一違規樣態，檢舉數量上升，也連帶使舉發數量大增，並呼籲，駕駛人夜間或於隧道內需要依規定開啟車燈，轉彎也需要打方向燈供後車識別。

ET快訊
SOGO福袋鐵粉「連17年搶頭香」！　曾中過鑽石
宋逸民、宋達民「拜年近況曝光」！　陳維齡穿道歉戰袍現身
「從未碰過這種台灣旅客！」　日旅館怒：損失超過1員工月薪
10億女王揪尪前妻圍爐「跪拜畫面曝」！　備百萬紅包大放送
年夜飯毀了！餐廳2小時上5道　他被長輩罵爆：菜還沒熟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

日本「湯布院村」怒控台客預訂2晚放鳥　24萬日幣高級食材全浪費

除夕登山旅程首日傳意外！他在營地摔斷腳踝　直升機救援畫面曝

黑夜中的交通地雷！「未開燈」路上趴趴走　雙北開罰件數居高不下

司機勇救21名乘客卻命喪火窟　女兒淚崩：約好要一起出去玩

奪世界撲克巡迴賽台灣站冠軍！正妹業務下班兼差發牌手原因曝

韓籍夫妻導航受困中橫山區　言語不通員警機智助脫困

國道自撞釀2死9傷！酒駕女被問「喝了多少酒」反應曝

82歲嬤站路口賣玉蘭花！正妹警一聽身世超揪心　用新台幣讓她下班

台中美術老師怒飆不要臉、賤人！遭鄰居告上法院…下場慘了

身分證有「2數字」幸運領紫南宮錢母　父子檔都中雙雙獲獎

動物園舉行「虎兔交接」新年儀式！下秒老虎撲咬兔子...恐怖瞬間曝

橘貓爬神桌「偷喝貔貅水」　媽無奈：不夠才喝自己的

外送員路上遇迷路蜜袋鼯！　「AAA」魔性叫聲網歪樓笑翻

「鬼切超車」突開後車廂　 駕駛驚見春聯笑傻PO網

三花貓鼻孔塞門縫嗨玩 見人來撇頭望旁邊裝蒜

人文、交通、機能一次擁有　國民岳父李㼈力推「首岳」

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

開箱會發芽的章魚玩具 頭冒雜草還帶去剪髮XD

阿金「反咬牽繩」散步頻轉頭　停下來等奴才...他：在遛我？

國3大溪段「8車連環撞」　車尾被撞扁3人受傷！

日本「湯布院村」怒控台客預訂2晚放鳥　24萬日幣高級食材全浪費

除夕登山旅程首日傳意外！他在營地摔斷腳踝　直升機救援畫面曝

黑夜中的交通地雷！「未開燈」路上趴趴走　雙北開罰件數居高不下

司機勇救21名乘客卻命喪火窟　女兒淚崩：約好要一起出去玩

奪世界撲克巡迴賽台灣站冠軍！正妹業務下班兼差發牌手原因曝

韓籍夫妻導航受困中橫山區　言語不通員警機智助脫困

國道自撞釀2死9傷！酒駕女被問「喝了多少酒」反應曝

82歲嬤站路口賣玉蘭花！正妹警一聽身世超揪心　用新台幣讓她下班

台中美術老師怒飆不要臉、賤人！遭鄰居告上法院…下場慘了

身分證有「2數字」幸運領紫南宮錢母　父子檔都中雙雙獲獎

長期熬夜追劇「人會卡卡的」！7大擾亂自律神經NG行為你中幾個？

最新霸屏4流量男星！陸劇男神假戲真做　「爆戀愛照漲粉」　

新華社：中國抗疫三年　為全球經濟復甦贏得戰略空間

登月第2人！前太空人93歲高齡迎娶「第4任嬌妻」　羞：像在私奔

慰勉春節留守官士兵　蔡英文期許國軍做好戰訓準備

蔡英文年夜飯吃法國大餐？　侯友宜：飲食照傳統與習俗

醫點名過年「3大殺手」超傷牙！　1類人吃軟黏花生糖小心了

周天成、許玟琪領銜出戰亞團賽　戴資穎不打備戰全英賽

舅舅突討紅包回饋！她頭痛「好情勒」　網給1基本數字：這樣就好

品牌酒店式公寓超夯　台中頂級建商攻高端客層連蓋４棟

連續30天伏地挺身大挑戰！　一個月後的變化讓他傻眼

社會熱門新聞

南投竹山紫南宮發錢母　身分證末2碼「11」幸運領

新竹白皙妹「15度低溫裸奔」警狂追幫穿衣

初一2死火燒車！　國道如「紅色煉獄」影片曝

女清潔隊長劈材　揪出20億毒品走私案

鄰除夕夜亂砍　新北一家四口倒血中

女駕駛正面照曝光　酒駕失控自撞釀2死9傷　

快訊／初一清晨國道火燒車　5車追撞「統聯撞轎車燃燒」

快訊／初一國道統聯追撞轎車　「運將、女乘客」喪命

快訊／初一國道火燒車2死8傷　遭統聯追撞駕駛還原恐怖過程

司機勇救21名乘客卻命喪火窟　女兒聞訊淚崩

中壢清秀妹短褲行乞　目標存500萬

即／吃團圓飯…男突遭鄰捅破肚

初一國道火燒車2死9傷　「肇事駕駛酒駕」自撞釀禍　

國道6車連環撞　「孕婦骨盆破裂」胎兒狀況不明

更多熱門

相關新聞

走春車潮湧現！一圖看入口匝道管制措施　開車上國道3缺恐噴1200元

走春車潮湧現！一圖看入口匝道管制措施　開車上國道3缺恐噴1200元

今天是大年初一(1/22)，國道將湧現走春拜年車潮，今起到初三(1/24)國1和國5部分交流道實施入口匝道封閉，高公局也提醒，開車上國道若車輛缺水、缺電、缺燃料，可處600~1,200元罰鍰；若車輪、輪胎膠皮、車輛機件脫落或輪胎胎紋深度不符規定，則祭出3,000~6,000元罰單。

連假墾丁人潮塞爆　警3天開400張罰單

連假墾丁人潮塞爆　警3天開400張罰單

把汐五高架當停車場看煙火　國道警錄影舉發

把汐五高架當停車場看煙火　國道警錄影舉發

5歲童寒夜獨走3公里迷途　教育局開罰

5歲童寒夜獨走3公里迷途　教育局開罰

阿伯偷丟巨量廢棄物！最重判5年+罰1500萬

阿伯偷丟巨量廢棄物！最重判5年+罰1500萬

關鍵字：

未開車燈開罰

讀者迴響

熱門新聞

南投竹山紫南宮發錢母　身分證末2碼「11」幸運領

大年初一「勿犯9大禁忌」！

新竹白皙妹「15度低溫裸奔」警狂追幫穿衣

南鯤鯓國運籤出爐！「于今此景正當時」得上上籤

「公益王」252萬買70本刮刮樂　結果曝光

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

初一2死火燒車！　國道如「紅色煉獄」影片曝

店家除夕夜「拍謝沒菜了」她30天前訂位氣炸

女清潔隊長劈材　揪出20億毒品走私案

鄰除夕夜亂砍　新北一家四口倒血中

女駕駛正面照曝光　酒駕失控自撞釀2死9傷　

快訊／初一清晨國道火燒車　5車追撞「統聯撞轎車燃燒」

動物園辦「虎兔交接」...下秒老虎大口撲咬

信義區過年變空城！他嗨喊：台北人的年假來了

快訊／夯劇綠葉男星除夕病逝！得年36歲

更多

最夯影音

更多
動物園舉行「虎兔交接」新年儀式！下秒老虎撲咬兔子...恐怖瞬間曝

動物園舉行「虎兔交接」新年儀式！下秒老虎撲咬兔子...恐怖瞬間曝
橘貓爬神桌「偷喝貔貅水」　媽無奈：不夠才喝自己的

橘貓爬神桌「偷喝貔貅水」　媽無奈：不夠才喝自己的

外送員路上遇迷路蜜袋鼯！　「AAA」魔性叫聲網歪樓笑翻

外送員路上遇迷路蜜袋鼯！　「AAA」魔性叫聲網歪樓笑翻

「鬼切超車」突開後車廂　 駕駛驚見春聯笑傻PO網

「鬼切超車」突開後車廂　 駕駛驚見春聯笑傻PO網

三花貓鼻孔塞門縫嗨玩 見人來撇頭望旁邊裝蒜

三花貓鼻孔塞門縫嗨玩 見人來撇頭望旁邊裝蒜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面