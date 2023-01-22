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初二回娘家8大禁忌！穿衣有眉角　「留下吃晚餐」恐招厄運

▲▼回娘家,過年,新年。（圖／視覺中國）

▲大年初二回娘家，當心觸8禁忌，替娘家招厄運。（示意圖／視覺中國）

記者陳怡靜／綜合報導

大年初二是出嫁女兒帶著女婿回娘家拜年的日子，不過也有諸多眉角要注意，像是宴請女婿最好是吃中餐，不要晚於傍晚五點，否則來年娘家恐陷入窮困中。以下替大家整理出8大習俗與禁忌，還是要注意以免觸霉頭！

一、午時前回門

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傳統習俗認為，出嫁的女兒最好在傍晚前離開娘家，還是越早回越好，否則會替娘家帶來厄運，因此通常在上午11點前回家最適當。

二、忌留下吃晚飯

一般而言，宴請女婿最好是中午，「嫁出去的姑娘，潑出去的水」，女兒出嫁後就成為婆家的人了，一定要在傍晚前離開，不可以看到煮晚飯的炊煙，否則有把娘家「吃到底」的意涵，會把娘家吃垮。

三、回門禮忌包單數

女兒回娘家要帶個禮物或紅包，千萬別兩手空空，然而單數為陽、偶數為陰，陰為女性，送禮和紅包也要注意成雙成對，不宜給單數禮品禮金。

四、忌打包剩菜回婆家

傳統而言，女兒從娘家離開前，媽媽會準備禮物或紅包給女兒，象徵祝福，不過切記只能帶禮物回家，沒吃完的剩菜剩飯千萬別打包回去，否則有在婆家受氣、沒溫飽的意涵，來年可能雞犬不寧。

過年,禁忌,習俗,回娘家（圖／取自免費圖庫pexels）

▲回娘家千萬別將剩下的飯菜打包回婆家。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

五、忌穿黑、白顏色衣服

新春期間穿衣講究鮮明，最好是大紅大紫招喜氣，避免穿黑、白兩色的衣物，即便是新衣也要避免，畢竟這兩色多為喪禮穿著，回娘家還是喜氣一點，以免像是奔喪。

六、忌帶朋友與陌生人回娘家

回娘家這天頂多帶女婿和小孩，如果帶朋友回家，容易使娘家未來一年很多人來吃來分，導致財運下滑。

七、初四和初五忌回娘家

過年期間初四和初五是財運最旺的日子，迎財神也在這時候舉行，如果選在這兩日回娘家恐會分散掉娘家的福氣和財氣。

八、忌掃地與拖地向外

初二這天如果家中不乾淨需要清掃，拖地和掃地的方向務必要向內，千萬別向外掃，否則會把財富往門外推走。

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