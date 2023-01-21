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社會 社會焦點 保障人權

要求3天供肉26萬公斤　四海遊龍要賠供應商143萬

▲▼國內老字號鍋貼連鎖專賣店四海遊龍公司官網。（圖／翻攝四海遊龍官網）

▲國內老字號鍋貼連鎖專賣店四海遊龍公司官網。（圖／翻攝四海遊龍官網）

記者黃哲民／台北報導

國內老字號鍋貼連鎖專賣店四海遊龍公司，2021年和供應商簽約4個月內共採購30萬公斤豬肉，期間實買不到3萬公斤，卻在約滿前3天要求3天內供貨26萬餘公斤，引發履約糾紛，四海遊龍告供應商拒絕供貨應賠償74萬餘元，供應商反控四海遊龍應還清貨款154萬餘元，台北地院審結，判決四海遊龍應付清貨款143萬餘元給供應商，可上訴。

本案源於四海遊龍和供應商香里食品公司簽約，從2021年4月起至同年7月底止，四海遊龍向香里食品訂購3種部位豬肉共30萬公斤，香里食品保證以約定好的固定價格供貨，且須在接到四海遊龍訂單後的5到7個工作日交貨。

同年7月19日，四海遊龍下訂近7000公斤豬肉，香里食品收單後，同月26日突然通知四海遊龍無法在隔天(27日)如期出貨，四海遊龍隨即於28日連出3張訂單，要求香里食品須在同月31日供貨3種部位豬肉共26萬3256.3公斤，香里食品回覆表示做不到。

四海遊龍主張香里食品違約，香里食品還逕自退出雙方的履約對話群組，以致四海遊龍額外支付229萬餘元向其他肉商採購應急，扣除尚欠香里食品2個月的貨款154萬餘元，提告要求香里食品賠償74萬餘元損失。

▲▼台北地方法院外觀。台北地院外觀。北院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

香里食品抗辯指出，第1張訂單違約歸咎於新冠肺炎疫情影響豬肉產量，以致來不及備貨，但否認後3張訂單不出貨構成違約，強調這3張訂單交貨期限太短，屬於合約所稱「緊急訂購」，四海遊龍依約須取得香里食品書面承認、訂單才有效，可是香里食品當時沒承認這3張訂單。

香里食品並批四海遊龍沒逐月平均訂貨4到6次，3個多月共只採購不到3萬公斤，卻在7月下旬豬肉價格陡然飆漲之際，一次採購巨量肉品，破壞平穩供貨以彌補肉品成本漲跌、顧及雙方利益的合約精神，四海遊龍違約還提告索賠，已構成權利濫用且違反誠信原則，香里食品提起反訴，要求四海遊龍付清同年6月與7月未付貨款共154萬餘元。

法官審理認為，四海遊龍末3張訂單不屬於常態採購，也沒得到香里食品書面承認，依約不成立緊急訂購，香里食品沒有履約交付26萬餘公斤肉品的義務，但第1張訂單違約確實是香里食品的責任，眾所周知2021年間，全世界都處於新冠肺炎疫情中，香里食品既然接單承諾，卻在交貨前1天取消出貨，不該把理由推給疫情影響豬肉產量所致。

不過法官查明，四海遊龍主張向其他肉商採購應急的額外花費，把末3張訂單的數量也算進去，應該扣除，單就第1張訂單違約部分，四海遊龍僅多花11萬餘元，但四海遊龍尚欠香里食品2個月貨款，兩相抵銷後，判四海遊龍應付143萬餘元給香里食品，並依年息5%加計利息，可上訴。

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