連5年發錢母　台中福德廟豪氣宣布：今年加碼600萬發財金

▲台中市北屯區松竹福德廟。（圖／松竹福德廟提供）

記者白珈陽／台中報導

明天就是大年初一，台中市三分埔松竹福德廟每年農曆春節初一發放錢母與發財金，今年邁入第5年，每年天還沒亮就吸引了許多民眾前來排隊，今年因疫情稍緩，廟方準備超過600萬發財金，將發放了500個錢母，歡迎民眾踴躍參與。

松竹福德廟主委簡榮昌表示，台中市北屯區三分埔松竹福德廟已有超過190年的歷史，包括松竹、松和、松安、松茂、松勇、松強等六里，是當地一萬三千多住戶的信仰中心，今年農曆春節初一發放錢母已邁入第5年，每年清晨3點多就有民眾前來排隊領號碼牌，領到錢母的民眾都直呼值得。

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▲福德廟今年將發放500個錢母。（圖／松竹福德廟提供）

歷史達190年的松竹福德廟 （福德祠升格)），1981年台中市都市道路計劃面臨拆遷命運，多次施工怪手無端故障，經地方仕紳大地奔走下以地換地得以保存，2016年重建8個月內即募得3000萬建廟基金，其中多位外地捐款人士皆表示受到神明託夢，捐款也後也陸續得到回響，神明託夢索討建廟金，在鄰里間傳為趣事。

今年發財金準備了超過600萬，福德廟農曆春節初一早上9點開始發放錢母與發財金，簡榮昌還會特別裝扮財神模樣迎來客往，跟每個來參拜的信徒恭賀新年，並發放錢母，預計發放500個錢母，至於發財金將從農曆初一開始發放將持續一整個年頭。

▲▼主委簡榮昌打扮成財神爺；福德廟每年發放錢母都吸引許多信眾。（圖／松竹福德廟提供）

簡榮昌表示，為響應環保，福德廟不但倡導少紙少香，還斥資500多萬元整建環保金爐，環保金爐以水洗方式讓灰飛煙滅，在年節時期更彰顯其效果卓著。廟地地板採防滑的磁磚，讓信眾安全行走，廁所更達五星等級。今年牌樓也興建完成，值得一提的還有結合現代資訊系統的光明燈，只要在廟內用查詢系統按一下，信徒的光明燈就會自動亮起。

今年農曆春節初一在修建後連續5年發放發財金，這雖然是福德廟後連續發放，但廟方卻準備了600萬發財金來給廣大的鄉親信眾，主委簡榮昌財神模樣，與鄉親共度春節假期，發財金從農曆初一開始發放將持續一整個年頭，讓前來借發財金的民眾可以從年頭旺到年尾。