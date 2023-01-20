涉賄選遭提當選無效之訴　南投3連霸議員請辭：當志工到學校演講

▲南投縣議員曾振炎涉賄，南投地檢偵結起訴併提起當選無效之訴，曾振炎無預警向議會請辭。（圖／資料照片）



記者游瓊華／南投報導

錯愕！南投縣議員曾振炎才剛完成三連霸連任成功，卻在昨（19）日無預警向南投縣議會請辭議員一職。曾振炎接受電訪表示，未來將終身成為南投志工，也會到學校演講；被問到請辭是否與涉及賄選遭提當選無效之訴有關？曾振炎沒有正面回應，強調一切都交由司法處理。

曾振炎遭查出，選前涉嫌透過許姓等3名樁腳賄選，一度遭檢方聲押後交保，並坦承犯行；案經南投地檢署偵查終結，將曾振炎等人起訴，並向法院對曾振炎提起當選無效之訴。

地檢署指出，曾振炎為現任南投縣議員，為圖於9合1地方大選當選，於10月間自行或透過許姓、劉姓、林姓3名樁腳，以每票500元之代價向林姓選民等8人交付賄賂，8人收受後答應投票支持曾振炎。事後曾振炎並未受賄選案影響，仍於11月26日於南投縣第20屆議員第1選舉區（南投市、名間鄉）選舉當選連任，達成「三連霸」紀錄，並由南投縣選舉委員會於12月2日公告。

南投地檢署認定曾振炎和3名樁腳均涉違反《公職人員選舉罷免法》第99條第1項之賄選罪嫌，於14日提起公訴，並向南投地方法院提起當選無效之訴。