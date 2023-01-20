喜迎鄉親回家過年　縣長張麗善現身高鐵雲林站發兔年福袋

▲雲林縣長張麗善現身雲林高鐵站迎接返鄉鄉親並發送兔年福袋。（圖／記者蔡佩旻翻‘攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

明天就是小年夜，連日來高鐵雲林站返鄉民眾明顯增加，雲林縣長張麗善率領縣府行政處長陳志揚、工務處長汪令堯及新聞處長卓宜姿等人前往高鐵雲林站視察交通接駁情形，並發送每位返鄉到站的鄉親福袋，也向高鐵雲林站的員工、商家拜年。

雲林縣長張麗善表示，特地到高鐵站發福袋迎接鄉親回家，並祝福大家新年快樂。張麗善指出，縣府為紓解春節連續假期高鐵雲林站人潮及交通，於2023年1月21日至1月24日(除夕至初三)及2023年1月26日至1月29日(初五至初八)增加3條高鐵免費接駁路線，從早上11點到晚上9點，每小時都有班次可搭乘，提供鄉親自由分配返家時間，增加與家人共度佳節的時光。

張麗善指出，縣府已將雲林好吃、好玩的景點都盤點出來，規劃雲北、雲中、雲南等3條免費觀光接駁車路線，初三至初七期間，每天上午8時至下午4時以雙向對開方式行駛，沿途停靠縣內文化館舍、觀光工廠、特色景點，讓民眾不必辛苦開車，也能玩遍雲林各大景點，歡迎全台民眾來雲林旅遊。

工務處長汪令堯提到，除了春節期間的接駁專車服務外，雲林縣政府所所轄201《高鐵雲林站→斗六火車站→雲林科技大學》市區公車路線亦配合高鐵加開接駁班次，自2023年1月19日至1月29日總計加開54班次；春節期間本縣計程車加價期間為2023年1月20日凌晨0時至1月29日24時，全日按夜錶加收50元，詳細資訊皆可雲林縣政府官網查詢。

汪令堯另說明，2023高鐵返鄉接駁專車及新春行腳接駁專車詳細路線資訊可上縣府官網或縣長張麗善臉書查詢，或聯絡服務業者，2023新春行腳慢遊雲林免費交通接駁專車–高鼎遊覽車客運股份有限公司 05-6911339；2023高鐵返鄉免費交通接駁專車–嘉義汽車客運股份有限公司05-2750895轉289。

▲雲林縣長張麗善現身雲林高鐵站迎接返鄉鄉親並發送兔年福袋。（圖／記者蔡佩旻翻‘攝）