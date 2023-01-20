小年夜國道4起車禍「最長回堵3公里」　高公局估傍晚車潮減緩

▲今天10時37分國1南向191公里發生2小客車追撞事故占內車道，造成回堵2公里。（圖／高公局提供）

記者楊惠琪／台北報導

今日（1/20）為春節連續假期小年夜，截至上午12時，國道全線交通量為43.7百萬車公里，預估今日交通量為100百萬車公里，仍在預期流量範圍內，上午國道車多路段為國1南向湖口至新竹、王田至彰化系統因事故發生，車行緩慢，其餘路段大致正常。

高公局統計，今天上午國道發生多起事故，影響車流，包括今日08時12分國3南向194.2公里發生1小客1大貨追撞事故占外車道，造成回堵3公里；09時16分國1南向112.3公里發生2小客車追撞事故占內車道，造成回堵2公里；10時37分國1南向191公里發生2小客車追撞事故占內車道，造成回堵2公里；11時36分國5南向15.7公里發生1自小客自撞事故占用內側車道，造成回堵3公里。

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▲今日下午重點壅塞路段為國5南向南港系統-頭城等路段。（圖／高公局提供）

高公局交通管理組長楊淑娟表示，國道上午發生多起事故，多是駕駛沒有保持行車間距造成，雖然事故均已排除，但仍影響車流甚鉅，提醒駕駛保持車距，此外，據中央氣象局預報，初二起冷氣團來襲，提醒駕駛上路前要多熱車，避免行車發生故障情形。

高公局預判，從中午過後到傍晚，重點壅塞路段為國5南向南港系統-頭城等路段；建議用路人透過高公局1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局建議，南向民眾多利用下午時段行駛國道，以避開壅塞節省行車時間；為避免塞車、分散車流，南北長途可走國3及台61，短途盡量不要上國道、或改走替代道路、搭乘公共運輸系統等。