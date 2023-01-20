快訊／10:56花蓮秀林規模4.3地震　最大震度4級

▲今天上午花蓮發生地震。（圖／氣象局提供）
生活中心／台北報導
小年夜地牛翻身！根據中央氣象局地震測報中心最新資訊，在今天上午10時56分發生芮氏規模4.3地震，震央在花蓮縣秀林鄉，深度19公里，各地最大震度為花蓮4級、南投3級、台中3級、宜蘭3級、桃園1級、新竹1級、苗栗1級、彰化1級、雲林1級、嘉義1級。
【第005號 顯著有感地震 地震報告】
發震時間：112年01月20日10時56分26秒
震央位置：北緯24.05° 東經121.52°
震源深度：19.3公里
芮氏規模：4.3
相對位置：花蓮縣政府西北西方11.6公里 (位於花蓮縣秀林鄉)
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：銅門、西寶
3級：秀林、花蓮市、太魯閣、鹽寮
2級：西林、水璉、和平、光復
1級：磯崎、紅葉
● 南投縣地區最大震度3級
3級：合歡山、奧萬大
1級：日月潭
● 台中市地區最大震度3級
3級：梨山
2級：德基
1級：梧棲
● 宜蘭縣地區最大震度3級
3級：南山
2級：澳花、南澳、武塔、牛鬥
1級：冬山、蘇澳
● 桃園市地區最大震度1級
1級：三光
● 新竹縣地區最大震度1級
1級：峨眉、竹東、關西
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：竹南
● 彰化縣地區最大震度1級
1級：彰化市、二林
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：四湖
● 嘉義縣地區最大震度1級
1級：太保市
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