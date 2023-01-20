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絕美視角眺遼闊夜景！隱身圓山森林步道　爽拍浪漫櫻花超愜意

▲▼圓山風景區。（圖／台北市政府工務局大地工程處提供）

▲圓山風景區。（圖／台北市政府工務局大地工程處提供）

記者詹宜庭／台北報導

繁華的台北市藏有一條金龍！傳說中的「龍頭穴」就位在二格山系的指南風景區中，「龍尾穴」則在劍潭山圓山風景區，蟠踞台北盆地山脈。趕緊趁春節連假，跟著台北市政府工務局大地工程處，一起探索台北郊野隱龍，窺看風景區的全新秘境。

大地處處長池蘭生表示，圓山風景區過去為軍事管制區，具有重要的戰略位置，同時坐擁絕佳風水，被稱為龍尾穴，現在則是熱門健行山徑。近年大地處配合台北大縱走，持續更新林相及改善休憩設施，陸續完成的「微風平台」與「北眼平台」，採無邊際高通透性設計，視野遼闊，可以欣賞日落及夜景。

▲▼圓山風景區。（圖／台北市政府工務局大地工程處提供）

▲▼平台採無邊際高通透性設計，視野遼闊。

▲▼圓山風景區。（圖／台北市政府工務局大地工程處提供）

▲▼圓山風景區。（圖／台北市政府工務局大地工程處提供）

▲▼觀景平台可以欣賞日落及夜景。

▲▼圓山風景區。（圖／台北市政府工務局大地工程處提供）

另外，隱身在綠意山頭的白色造型球體平台，與台北表演藝術中心對望，可俯視都市全貌，遠眺淡水河、基隆河及遠方的觀音山還有大屯山，靜謐的嶄新空間有別於喧囂的城市生活，是個療癒身心，同時又能拍照打卡的熱門景點。

▲▼圓山風景區。（圖／台北市政府工務局大地工程處提供）

▲隱身在綠意山頭的白色造型球體平台。

▲▼圓山風景區。（圖／台北市政府工務局大地工程處提供）

▲視野遼闊，可見台北表演藝術中心。

大地處表示，圓山風景區周圍還有許多熱門景點，交通十分便利。民眾可以沿著台北大縱走第5段劍潭山親山步道，到山頂知名老地方觀機平台、圓山微波站觀景平台，下山後至鄰近的圓山飯店、忠烈祠及八二三公園，晚上則到士林夜市商圈享用台灣道地美食，非常適合安排走春。

大地處森林遊憩科科長潘信元表示，位於城南的指南風景區是龍頭穴所在地，以指南宮為中心，是台北深具宗教底蘊的風景區，歷時一年的疏理後，在森林空隙裡營造迎門、洗淨、結緣、療癒、許願、實現及感謝等七部曲平台步道，連結成一條嶄新的祈福山徑，讓指南風景區後山不只是一座山頭，更是森林美感的生根與再造。

▲▼圓山風景區。（圖／台北市政府工務局大地工程處提供）

▲▼祈福山徑。

▲▼圓山風景區。（圖／台北市政府工務局大地工程處提供）

每年初春之際，指南風景區後山頂的櫻花林與城市景致相襯，穿梭櫻花林下享受浪漫美感，搭上貓纜換個高度，俯瞰滿山櫻花風采，成為最受歡迎的賞櫻景點。春節10天連假，不妨安排一趟尋龍之旅，探索台北龍頭龍尾全新秘境，發掘神秘自然山林。

▲▼圓山風景區。（圖／台北市政府工務局大地工程處提供）

▲指南風景區後山頂的櫻花林與城市景致相襯。

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