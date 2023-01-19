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蔣萬安挨批「用公帑印全家福賀年卡」　徐巧芯嗆：自掏腰包要你管

▲▼蔣萬安賀年卡。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▲蔣萬安賀年卡。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市議員林延鳳18日指控，台北市長蔣萬安贈送的新年餅乾禮盒內附有家族合照，結尾署名從蔣萬安到他老婆、大兒子都有，痛批是用公款宣傳全家。對此，國民黨台北市議員徐巧芯19日回嗆，那張卡片是蔣萬安自掏腰包的，根本不是用公帑，直言「自己出的錢愛印什麼都可以吧，要你管！綠營不查證就抹黑，品質真是下滑到海平面以下。」

林延鳳昨日透過臉書發文表示，年節將至，台北市的議員們都透過秘書室，收到來自蔣萬安的新年禮物。但新年餅乾禮盒內卻附有其家族合照，結尾署名更是從蔣萬安到他老婆、大兒子的簽名都有，質疑「外包裝明明是2023年台北燈會的宣傳，但是內裡卻放著蔣萬安自己家的照片，人民納稅錢可以這樣子當自己家的嗎？原來市長自己家過年送禮可以用公務預算來支出，用納稅人的錢為自己家具名宣傳，國庫通蔣家銀庫嗎？」，批評蔣萬安用行政資源為蔣家做廣告宣傳。

對此，徐巧芯今日稍早在臉書發文還原真相稱，卡片跟台灣燈會的禮盒是分開的，而且卡片是蔣萬安自掏腰包的，根本不是用公帑，直言「自己出的錢愛印什麼都可以吧，要你管！禮盒是禮盒，卡片是卡片，我收到時也很明顯是兩樣東西，根本沒有什麼外面裡面。過年禮盒外加一張年節賀卡，綠營也能不查證就抹黑，品質真是下滑到海平面以下。」

不過，對於徐巧芯說法，林延鳳再駁，當下她收到這個禮物，是禮盒搭著卡片同時送達，並不是分開送的，秘書也說是「這是蔣市長要送給議員的」，蔣萬安的賀卡跟禮物一起致贈是事實，難道以後市府所有物品送來議會，大家要比照買網購的方式拍攝開箱影片自保？痛批「府會關係簡直蕩然無存！」

林延鳳砲轟，徐巧芯幾近烏賊戰術的開脫，硬扯禮物與賀卡是不同費用支應，完全不合乎常理與邏輯，倒像是把大家都當成沒有採購和送禮經驗的工讀生。她認為，蔣萬安很明顯搭著公務預算採購的便車，即使賀卡是自費，但難道請公務員送自己印的蔣家全家福的賀卡難道就合理合法嗎？

林延鳳說，蔣萬安日前還信誓旦旦地下令嚴禁拍馬屁文化，但事隔幾天蔣家全家福就可以和公費採購的禮盒一起送了？開嗆「蔣家文化」上行下效不可言喻，「市長本人乃至於家人的肖像簽名，難道是幕僚可以隨便用的？他就是打臉自己前幾天說的拒絕拍馬屁文化。」

林延鳳強調，這種行為錯就是錯，毀棄過去要求各局處避免馬屁文化的承諾，更是大錯特錯，有錯就要認錯，「蔣萬安作為三個小孩的父親，千萬不要效仿徐巧芯用硬拗的方式文過飾非，用錯誤的身教與言行敗壞台北正直的風氣。」

▼蔣萬安全家福賀卡。（圖／翻攝自Facebook／林延鳳）

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