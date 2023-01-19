　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

蔡英文獲選影響全球局勢5位女性　瑞媒：敢對抗北京的總統

▲▼總統蔡英文今年國慶演說屢次提及半導體產業，今年5月更稱台灣人均GDP將超越韓國。（圖／路透）

▲報導稱蔡英文為「敢於對抗北京的總統」，表示她「堅定不折」，是台灣島國的首位女性元首。（圖／路透）

中央社記者曾婷瑄巴黎18日專電

時序進入2023，世界爭端未歇。瑞士媒體選出今年必須關注、將影響全球局勢的5位女性，總統蔡英文入列。報導稱她為「敢於對抗北京的總統」，因捍衛自由而成為中國眼中釘。

瑞士最大民營媒體集團Tamedia旗下的「24小時」（24 heures）和「日內瓦論壇報」（La Tribune de Geneve）昨天報導選出2023年最值得關注的5位女強人，中華民國總統蔡英文入列。

除蔡總統外，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）、法國總理柏納（Elisabeth Borne）、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）及英國王后卡蜜拉（Camilla Parker Bowles）是另外4位帶領世界進入新時代的關鍵女性。

報導稱蔡英文為「敢於對抗北京的總統」，表示她「堅定不折」，是台灣島國的首位女性元首；2016年，她從自由民主台灣的捍衛者，成為北京的眼中釘。「面對把半導體製造世界龍頭之島視為領土一部分的中國，她寸步不讓。」

「24小時」寫到，「對抗中國，捍衛台灣」是她的口號。在和中國抗衡前，蔡英文一度深陷對手「厭女」與性別歧視的言論，攻擊她單身、沒有子嗣。

「但如今，這位在社群媒體中張貼與貓咪合照的單身無子嗣學者卻令人肅然起敬。她支持香港民主運動的立場更吸引著以認同與社會政策為傲的年輕族群，例如台灣在2019年成為亞洲第一個通過同性婚姻合法的地方。」

文章指出，去年10月，蔡總統毫不猶豫地將俄羅斯入侵烏克蘭與中國進犯台灣企圖進行對比，並重申捍衛民主生活與人民沒有妥協空間。隨著2024總統大選逐漸接近，今年台海局勢必再度升溫，她的言行將舉足輕重。

在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）上重申挺烏克蘭到底的馬林則被稱為「挑戰（俄羅斯總統）蒲亭的總理」；她對莫斯科態度強硬，無懼克里姆林宮威脅，軍援烏克蘭，更打破中立傳統，申請加入北大西洋公約組織（NATO）。

34歲當選的馬林是芬蘭史上最年輕總理，她帶領的18位內閣成員中有10位由女性出任。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間她應對得宜，使芬蘭成為歐洲死亡率最低的幾個國家之一。

「總理府黑馬」柏納在法國政治動盪與千頭萬緒中跌破各界眼鏡出線，原不被看好，卻展現領導力，坐穩總理之位，再也沒人小覷。

柏納在沒有國民議會絕對多數支持下力拚通過數個關鍵法案與預算案，多次援引憲法第49.3條，即不需經過議員投票，強制一讀通過審查法案；隨後也多次安全挺過在野黨提出的不信任動議。

曾任交通部長與勞工部長的柏納正在力推總統馬克宏（Emmanuel Macron）任內最具爭議的退休制度改革，全國罷工與抗議沒有讓她動搖，柏納表示接受對話與協商，但不會退縮。

「準備好走出陰影」的美國副總統賀錦麗則是美國首位女性與黑膚色副元首，象徵多元文化，肩負重任。然而不少選民都因為她能見度與行動不足而失望，覺得她屈居總統拜登（Joe Biden）的陰影之下。

報導說，這位充滿能力與行動力的前檢察總長被各界期待展現更多角色。賀錦麗團隊把目光放在2024年總統大選上，若現年80歲的拜登不競選連任，賀錦麗大概會是民主黨角逐總統大位的不二人選，很可能成為美國首位女總統。

卡蜜拉因為與查爾斯三世的醜聞曾是英國人最憎惡的女性，並在黛安娜王妃逝世後神隱多年；直到2005年，英國女王伊莉莎白二世才終於同意卡蜜拉與查爾斯的婚姻。

熬出頭成為王后的卡蜜拉如今投身反暴力與扶貧的慈善活動中，努力慢慢贏回除了哈利王子之外的英國人民的心。她同時著力掃去君主舊習，例如廢除中世紀以來的「宮廷女侍臣」，也就是讓貴族或王室內部女性出任陪伴王后與打理日常的無薪工作。

國王查爾斯三世和王后卡蜜拉將於5月6日週六在倫敦西敏寺進行加冕，兩人不僅繼承英國精神，更將身繫大英國協君主制的角色與未來發展。

ET快訊
OL「解胸罩」學按摩　轉正面突遭含住
刑警齊唱慶生全GG！　竟是「她」自拍炫耀惹禍
獨／八方雲集創辦人逼妻炒股！　她穿頂級外套出庭
「銀行界劉德華」15.8G激戰片！　正宮批小三「愛吃香腸」慘
快訊／紐西蘭總理忍淚宣布請辭！　任期剩不到一個月
直擊高圓圓「街邊索吻趙又廷」！　恩愛畫面全被拍
蔡阿嘎豪發年終！　觀眾見金額驚：超越我年薪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

紐西蘭總理強忍淚水宣布請辭　任期剩不到一個月

蔡英文獲選影響全球局勢5位女性　瑞媒：敢對抗北京的總統

西班牙115歲婦人可望成最長壽人瑞　經歷2次世界大戰

SpaceX員工：馬斯克不在過很爽！　希望他專注管推特先別回來

美財政部：葉倫與劉鶴進行建設性討論　很快將訪中

瑞典環保少女抗議被捕後獲釋　堅稱保護氣候不是犯罪

幣圈醜聞連環爆　美逮捕加密貨幣平台Bitzlato創辦人

聯準會官員放鷹　美股大跌613點、台積電ADR逆勢漲0.54%

26歲妹子酒駕衝撞「4民宅大爆炸」賠4億　她控酒商有責任

立陶宛外長：與台灣的半導體合作具歷史性意義

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

死亡畫面曝光！雙載機車「詭異自摔」　後座媽趴地遭吊車輾斃

貓熊叼竹葉瘋狂翻跟斗！　縮成球連滾7圈不停萌翻

甲組男友大聲嗆➔小孬孬　把人鎖門外她上車秒心虛

加盟主相揪告廖老大詐欺+誹謗　善款變管理費！公司：都有單據

紐西蘭總理強忍淚水宣布請辭　任期剩不到一個月

蔡英文獲選影響全球局勢5位女性　瑞媒：敢對抗北京的總統

西班牙115歲婦人可望成最長壽人瑞　經歷2次世界大戰

SpaceX員工：馬斯克不在過很爽！　希望他專注管推特先別回來

美財政部：葉倫與劉鶴進行建設性討論　很快將訪中

瑞典環保少女抗議被捕後獲釋　堅稱保護氣候不是犯罪

幣圈醜聞連環爆　美逮捕加密貨幣平台Bitzlato創辦人

聯準會官員放鷹　美股大跌613點、台積電ADR逆勢漲0.54%

26歲妹子酒駕衝撞「4民宅大爆炸」賠4億　她控酒商有責任

立陶宛外長：與台灣的半導體合作具歷史性意義

佛心公司「今天開始放年假」還不補班！老闆霸氣喊爽：就是任性

奧萬大森林遊樂區除夕休園　合歡山松雪樓小年夜起暫停入宿2天

Novavax今年還會有　李秉穎估：指揮中心會再宣布施打追加劑

採買年貨最怕不會挑！　把握4大訣竅輕鬆把關飲食

斯里蘭卡男飛4千公里來台禮佛　提前下車迷路！屏警出手助圓夢

迪化街秤重果凍1袋460元！他查價格翻3倍賣　攤位地點曝光

OL學按摩轉正面突遭含住　色男瞎扯「以為她有意思」下場慘

真的發錢了！台南市民符合「這條件」領7千元現金　 已直接入帳

湖人密謀補強對象是他！　前杜克3王全能前鋒傳3隊爭搶

《想見你》3主演飛韓宣傳！5場次「開賣即秒殺」　韓粉哀號求讓票

男搭雲霄飛車嚇爛狂喊媽　90秒內「暈倒3次」笑翻！

國際熱門新聞

他買麥當勞打開傻眼　漢堡竟送「大袋現鈔」

快訊／澳洲客機發求救訊號　機上載100多人

烏克蘭內政部長墜機身亡 第一夫人出席論壇籲止戰

FTX：聲請破產後　有126億元加密貨幣遭駭客竊走

26歲妹子酒駕衝撞民宅大爆炸賠4億

紐西蘭總理宣布請辭　任期剩不到一個月

聯準會官員放鷹　美股大跌613點

無人機接近南韓薩德基地！美軍成功讓它墜落

普丁：特殊軍事行動是為了結束2014年戰爭

黑手黨老大藏身小公寓　警方搜出壯陽藥

立陶宛外長：與台灣的半導體合作具歷史性意義

幣圈醜聞連環爆　美逮捕加密貨幣平台Bitzlato創辦人

歐洲議會通過年度外交安全2報告　納入挺台條文

飛機逃生梯彈出　竟是菜鳥空服員誤觸

更多熱門

相關新聞

繼澤倫斯基後蔡英文將訪美？　郭正亮「非空穴來風」：對岸恐掀桌

繼澤倫斯基後蔡英文將訪美？　郭正亮「非空穴來風」：對岸恐掀桌

前民進黨立委郭正亮18日晚間表示，國民黨國際部主任黃介正曾向他透露，「美國國會有些江湖傳言，指蕭美琴與獨派團體都在忙著『直接邀請蔡英文訪美』而非過境」，若所言屬實，中國大陸一定是掀桌，強調該消息「非空穴來風」。資深媒體人黃暐瀚也表示，黃介正之前是總統蔡英文當陸委會時候的副主委，很了解國際事務，「台灣選民恐面臨親中跟親美的選擇。」

快訊／內閣人事「明天就會知道結果」　蘇貞昌：有跟蔡英文討論

快訊／內閣人事「明天就會知道結果」　蘇貞昌：有跟蔡英文討論

快訊／要領6千再等等！全民共享條例初審無共識　農曆年前三讀無望

快訊／要領6千再等等！全民共享條例初審無共識　農曆年前三讀無望

先6千再4千！藍委堅持發1萬　「區域立委反對的話以後怎麼選？」

先6千再4千！藍委堅持發1萬　「區域立委反對的話以後怎麼選？」

4月才有機會領6千？　柯建銘指「差不多啊」：明天三讀根本天方夜譚

4月才有機會領6千？　柯建銘指「差不多啊」：明天三讀根本天方夜譚

關鍵字：

蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

紅包能不能給1千　長輩70%都搖頭

陪高層上床…金融OL「一發」被解鎖：床上可這麼久

小二妹常發呆！醫見她「動作詭異停止」罹病　媽自責哭了

勞動局「北市街友年節臨工專案」　最高領1萬4

台大醫生唱「乘1.35倍沒我高」原民歌手怒了

台人「日本自駕」要拘留10天　女友求救被轟

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

張菲辣媳腹痛「急奔婦科驗孕」糗爆

新北啃老男「啞鈴爆頭弒父」　母目睹嚇傻

破百體重成凶器！　桃園女討債壓死人

LINE隱藏貼圖來了　2／16限時下載

NanaQ宣布刪IG「重新開始」！

侯友宜繼續拖「郭朱配」恐成形　郭正亮斷言：這兩人贏不了賴清德

他買麥當勞打開傻眼　漢堡竟送「大袋現鈔」

直擊高圓圓「街邊索吻趙又廷」！

更多

最夯影音

更多
陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤

陳零九淪FTX受災戶「一夜蒸發450萬」　忙到心累喊：人就是犯賤
趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

趙小僑愛女「超萌放電」記者大分心！　劉亮佐不捨她再生：很難熬

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

張惠妹高雄唱10場「怎麼會搶不到票？」　寵粉脫口：不然我們加場啊！

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

出遊尿急車上嬉鬧喊救命　民眾報案警圍捕5人全送辦

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

懸掛500kg木桌直墜4樓　陽台玻璃、人行道破裂！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面