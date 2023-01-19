蔡英文獲選影響全球局勢5位女性　瑞媒：敢對抗北京的總統

▲報導稱蔡英文為「敢於對抗北京的總統」，表示她「堅定不折」，是台灣島國的首位女性元首。（圖／路透）

中央社記者曾婷瑄巴黎18日專電

時序進入2023，世界爭端未歇。瑞士媒體選出今年必須關注、將影響全球局勢的5位女性，總統蔡英文入列。報導稱她為「敢於對抗北京的總統」，因捍衛自由而成為中國眼中釘。

瑞士最大民營媒體集團Tamedia旗下的「24小時」（24 heures）和「日內瓦論壇報」（La Tribune de Geneve）昨天報導選出2023年最值得關注的5位女強人，中華民國總統蔡英文入列。

除蔡總統外，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）、法國總理柏納（Elisabeth Borne）、美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）及英國王后卡蜜拉（Camilla Parker Bowles）是另外4位帶領世界進入新時代的關鍵女性。

報導稱蔡英文為「敢於對抗北京的總統」，表示她「堅定不折」，是台灣島國的首位女性元首；2016年，她從自由民主台灣的捍衛者，成為北京的眼中釘。「面對把半導體製造世界龍頭之島視為領土一部分的中國，她寸步不讓。」

「24小時」寫到，「對抗中國，捍衛台灣」是她的口號。在和中國抗衡前，蔡英文一度深陷對手「厭女」與性別歧視的言論，攻擊她單身、沒有子嗣。

「但如今，這位在社群媒體中張貼與貓咪合照的單身無子嗣學者卻令人肅然起敬。她支持香港民主運動的立場更吸引著以認同與社會政策為傲的年輕族群，例如台灣在2019年成為亞洲第一個通過同性婚姻合法的地方。」

文章指出，去年10月，蔡總統毫不猶豫地將俄羅斯入侵烏克蘭與中國進犯台灣企圖進行對比，並重申捍衛民主生活與人民沒有妥協空間。隨著2024總統大選逐漸接近，今年台海局勢必再度升溫，她的言行將舉足輕重。

在瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）上重申挺烏克蘭到底的馬林則被稱為「挑戰（俄羅斯總統）蒲亭的總理」；她對莫斯科態度強硬，無懼克里姆林宮威脅，軍援烏克蘭，更打破中立傳統，申請加入北大西洋公約組織（NATO）。

34歲當選的馬林是芬蘭史上最年輕總理，她帶領的18位內閣成員中有10位由女性出任。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間她應對得宜，使芬蘭成為歐洲死亡率最低的幾個國家之一。

「總理府黑馬」柏納在法國政治動盪與千頭萬緒中跌破各界眼鏡出線，原不被看好，卻展現領導力，坐穩總理之位，再也沒人小覷。

柏納在沒有國民議會絕對多數支持下力拚通過數個關鍵法案與預算案，多次援引憲法第49.3條，即不需經過議員投票，強制一讀通過審查法案；隨後也多次安全挺過在野黨提出的不信任動議。

曾任交通部長與勞工部長的柏納正在力推總統馬克宏（Emmanuel Macron）任內最具爭議的退休制度改革，全國罷工與抗議沒有讓她動搖，柏納表示接受對話與協商，但不會退縮。

「準備好走出陰影」的美國副總統賀錦麗則是美國首位女性與黑膚色副元首，象徵多元文化，肩負重任。然而不少選民都因為她能見度與行動不足而失望，覺得她屈居總統拜登（Joe Biden）的陰影之下。

報導說，這位充滿能力與行動力的前檢察總長被各界期待展現更多角色。賀錦麗團隊把目光放在2024年總統大選上，若現年80歲的拜登不競選連任，賀錦麗大概會是民主黨角逐總統大位的不二人選，很可能成為美國首位女總統。

卡蜜拉因為與查爾斯三世的醜聞曾是英國人最憎惡的女性，並在黛安娜王妃逝世後神隱多年；直到2005年，英國女王伊莉莎白二世才終於同意卡蜜拉與查爾斯的婚姻。

熬出頭成為王后的卡蜜拉如今投身反暴力與扶貧的慈善活動中，努力慢慢贏回除了哈利王子之外的英國人民的心。她同時著力掃去君主舊習，例如廢除中世紀以來的「宮廷女侍臣」，也就是讓貴族或王室內部女性出任陪伴王后與打理日常的無薪工作。

國王查爾斯三世和王后卡蜜拉將於5月6日週六在倫敦西敏寺進行加冕，兩人不僅繼承英國精神，更將身繫大英國協君主制的角色與未來發展。