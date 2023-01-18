春節連假埔里日月潭恐塞爆　警方啟動調撥車道+規劃替代道路

▲埔里警分局於春節連假規劃「機動疏處日月潭免停紅燈右轉專用車道」及「縣道131往日月潭替代道路」。（圖／埔里警分局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

埔里警分局為因應即將到來的春節10日連假車潮，將於省道台14線中潭公路與台21線交會路段（埔里鎮愛蘭橋南端），採行「機動應處管制調撥機制」；另今年也新增往日月潭方向替代道路方案，希望能分流中潭公路回堵車潮。

分局表示，去（111）年東向愛蘭交流道接台14線往日月潭方向，行經愛蘭橋南端之「免停紅燈右轉往日月潭」試辦措施，成效雖良好，卻也造成由市區方向左轉台21線2車道限縮成1車道之不便，因此今年做法微調，針對該路段車潮不確定因素，採用機動調撥方式：台14線車多回堵嚴重時，即時擺放交通錐隔出專用道、右轉免停紅燈，如遇大量車潮，得調撥車道或禁止（限制）車輛通行某車道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

分局指出，若遇非右轉日月潭免停紅燈失靈，而是台21線進入日月潭大回堵，即實施往日月潭方向替代道路方案：愛蘭交流道下台14線，愛蘭橋南端路段懸掛指示牌、疏導車潮左轉往愛蘭橋方向行駛、右轉育溪路、右轉南環路（投72-1）往水頭路（投131）行駛，沿線預置路口標示牌，以分散返鄉或前往九族文化村、日月潭車潮。

分局也再次呼籲駕駛人，春節連假順暢通關密語為「日月潭請靠右、替代道路左轉愛蘭橋」（即日月潭機動車道靠右行、見堵車左轉愛蘭橋右轉育溪路右轉南環路方向轉進投131到日月潭），同時遵守號誌、標誌、標線及路口員警指揮，即能確保行車安全與車流順暢。