鄭家純喊話國民黨「跟掃黑」2024政黨輪替：黑道政府遊行再一次嗎

▲鄭家純日前因黑道議題，對館長陳之漢喊話失言而道歉。（圖／翻攝鄭家純臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

鄭家純（雞排妹）日前對「館長」陳之漢喊話，「若民進黨推的排黑條款有過，建議館長要穿防彈背心出門」，事後發文道歉。鄭家純7日再發文對國民黨喊話，認為國民黨如果不一起掃黑，政黨輪替的話「黑道政府遊行要再辦一次嗎？」

據悉，館長本月1日再次邀請前時代力量立委黃國昌一起直播，公開陳明文與槍擊案有何牽扯、民進黨政府與黑道之間的關聯等，並揚言明年會在凱道舉辦反黑道政府遊行，號召年輕人一起下架民進黨。而民進黨也回應民情，，公布「公職排黑」修法主張，明定曾犯《組織犯罪防制條例》等5種情事，不得登記為候選人。

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▲▼鄭家純喊話要國民黨一起掃黑。（圖／翻攝鄭家純臉書）



鄭家純7日發文表示，「國民黨不跟掃黑，這樣2024如果政黨輪替，黑道政府遊行要再辦一次嗎？」意旨國民黨應該跟上掃黑浪潮，否則2024若政黨輪替，民眾會再次因執政黨內有黑道背景而對國民黨發起遊行抗議活動。

鄭家純的粉絲看完紛紛留言，「不支持的政黨，怎樣做都不對，支持的政黨叫你吃大便你都說好吃」、「國民黨不跟掃黑，那2024也不用選了，變民進黨完勝」、「反正兩黨掃黑也是掃半套」、「說個笑話 國會過半」、「國會都過半了！法案有心想要通過誰能擋？」「國民黨沒説不跟。只是說該怎麼做就怎麼做」。

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