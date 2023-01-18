年薪百萬亞馬遜女經理約會台男：不在乎薪水　體驗1事人生最痛苦

記者黃翊婷／綜合報導

來自美國舊金山灣區的亞馬遜公司專案經理諾菈（Nora）日前來台旅遊，喝了珍珠奶茶，體驗泡溫泉，甚至還做了「人生最痛苦的按摩」，她大讚台灣人很友善，也不排斥與亞洲男性交往，「（我）年薪6位數美金，而我也不在乎我未來男朋友的薪水。」

▲諾菈坦言，不在意男友的薪水高低。（圖／翻攝自YouTube／不要鬧工作室）

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諾菈接受《不要鬧工作室》訪談，表示自己從小在灣區與跟許多亞洲人一起長大，很多朋友的家人都來自台灣，有幾個好友一直很想帶她來台灣旅遊，今年初她終於找到機會來台觀光，參觀了故宮，喝了珍珠奶茶，還去台北購物、泡溫泉，甚至做了堪稱「人生最痛苦的按摩」。

▲諾菈稱讚台灣人大多都很友善。（圖／翻攝自Instagram／noraneal7）



諾菈提到，來台灣旅遊的期間，她發現台灣人真的很友善，態度也很有禮貌，就算她中文講不好，大家也都很樂意幫忙，對比之前去法國旅遊的經驗，在那邊如果講不好法文，有些人的態度就會很差。

而談到感情問題，諾菈表示，在美國平分帳單或女生買帳都是可以的，加上她已經在亞馬遜公司擔任專案經理滿6個月，年薪大約是6位數美金（約新台幣300萬元），其實不太在意男友賺得比自己少，也不排斥與亞洲男性交往，剛好在台灣期間透過網路認識了台灣男生，如果一切順利，說不定可以帶對方一起回美國看看，「我自己可以賺錢，不需要靠男朋友。」