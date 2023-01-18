　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年薪百萬亞馬遜女經理約會台男：不在乎薪水　體驗1事人生最痛苦

記者黃翊婷／綜合報導

來自美國舊金山灣區的亞馬遜公司專案經理諾菈（Nora）日前來台旅遊，喝了珍珠奶茶，體驗泡溫泉，甚至還做了「人生最痛苦的按摩」，她大讚台灣人很友善，也不排斥與亞洲男性交往，「（我）年薪6位數美金，而我也不在乎我未來男朋友的薪水。」

亞馬遜女經理來台灣旅遊。（圖／翻攝自YouTube／不要鬧工作室）

▲諾菈坦言，不在意男友的薪水高低。（圖／翻攝自YouTube／不要鬧工作室）

[廣告]請繼續往下閱讀...

諾菈接受《不要鬧工作室》訪談，表示自己從小在灣區與跟許多亞洲人一起長大，很多朋友的家人都來自台灣，有幾個好友一直很想帶她來台灣旅遊，今年初她終於找到機會來台觀光，參觀了故宮，喝了珍珠奶茶，還去台北購物、泡溫泉，甚至做了堪稱「人生最痛苦的按摩」。

亞馬遜女經理來台灣旅遊。（圖／翻攝自Instagram／noraneal7）

▲諾菈稱讚台灣人大多都很友善。（圖／翻攝自Instagram／noraneal7

諾菈提到，來台灣旅遊的期間，她發現台灣人真的很友善，態度也很有禮貌，就算她中文講不好，大家也都很樂意幫忙，對比之前去法國旅遊的經驗，在那邊如果講不好法文，有些人的態度就會很差。

而談到感情問題，諾菈表示，在美國平分帳單或女生買帳都是可以的，加上她已經在亞馬遜公司擔任專案經理滿6個月，年薪大約是6位數美金（約新台幣300萬元），其實不太在意男友賺得比自己少，也不排斥與亞洲男性交往，剛好在台灣期間透過網路認識了台灣男生，如果一切順利，說不定可以帶對方一起回美國看看，「我自己可以賺錢，不需要靠男朋友。」

ET快訊
Netflix 2023韓劇陣容公開！　超猛陣容「男神女神全

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

年薪百萬亞馬遜女經理約會台男：不在乎薪水　體驗1事人生最痛苦

一圖看春節天氣！　寒流可能「回娘家」

徐耀昌首次逛好市多　回家驚見挑的零食全消失：退休生活水深火熱

過年歡樂氣氛不再！他嘆現在「變冷清」：已經沒那種感覺了

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」路人傻眼　原因曝光千人挺：別道德勒索

眼鏡行沒客人為何不會倒？內行揭「關鍵內幕」：一次賺半年

魔芋爽可「專案申請進口」螺螄粉封殺　經濟部解答關鍵原因

「妳親人想當土地公」…正妹遭「劇本式誘騙」20萬！離奇內幕曝光

每天接送8旬醫生公公上下班…兒媳驕傲曝「暖心原因」

茶葉蛋漲不停！他嘆10元盛世「回不去了」　鄉民點名2間最後希望

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

幫孕貓換新窩迎接分娩 下秒衝向奴才發狂暴咬

買油漆起衝突3胞胎2互毆　浴室打到客廳...老大喪命

超貼心！貓嘔吐前先喵叫通知媽 獲同意才爆噴...網羨：來報恩的

吃火鍋驚見饒舌豆腐！　快嘴飆唱表情架式十足

網路自學種大麻變「絕命毒師」　流出恐供10萬人吸食...警傻眼

年薪百萬亞馬遜女經理約會台男：不在乎薪水　體驗1事人生最痛苦

一圖看春節天氣！　寒流可能「回娘家」

徐耀昌首次逛好市多　回家驚見挑的零食全消失：退休生活水深火熱

過年歡樂氣氛不再！他嘆現在「變冷清」：已經沒那種感覺了

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」路人傻眼　原因曝光千人挺：別道德勒索

眼鏡行沒客人為何不會倒？內行揭「關鍵內幕」：一次賺半年

魔芋爽可「專案申請進口」螺螄粉封殺　經濟部解答關鍵原因

「妳親人想當土地公」…正妹遭「劇本式誘騙」20萬！離奇內幕曝光

每天接送8旬醫生公公上下班…兒媳驕傲曝「暖心原因」

茶葉蛋漲不停！他嘆10元盛世「回不去了」　鄉民點名2間最後希望

高盛財報不如預期　道瓊收黑391點！台積電ADR漲2.24%

iPhone 15大改定價　多花9000元才能升級Pro

NBA活化石！詹皇跟這8對父子都交手過　19歲探花一句話讓他笑了

年薪百萬亞馬遜女經理約會台男：不在乎薪水　體驗1事人生最痛苦

荷蘭首相和拜登面談　宣布與美德一起提供烏克蘭愛國者飛彈

一圖看春節天氣！　寒流可能「回娘家」

烏克蘭總司令首會美最高將領　概述烏軍緊急需求

嘉義文化路夜市出現「10元廁所」　2大原因讓當地人點頭：很合理

天兵男「跳鐵軌撿菸」被火車撞回月台　旋轉2圈躺平奇蹟保住命

他見台南兇宅出租心動「漂亮女鬼可接受」！業者誠實1句笑翻眾人

女網紅健身拍性感搖臀片　6年會員沒了怨業者太保守

生活熱門新聞

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

水療池破洞旅客險溺斃　花蓮遠雄致歉

舊錢母「3大禁忌」曝光！　命理師警告1生肖：別帶在身上

春節2段式變天　初二下探13度

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

即／繼螺螄粉之後　經濟部：「黃飛紅」不准進口

內湖斑馬線「被貨櫃壓住」　背後原因曝光

「我在案發現場」首場見面會來啦！2/11「訂閱就抽入場券」

農藝女孩曝　螺螄粉曾吃到蟲卵

台中LaLaport鳥瞰人潮曝！美食區890座位全滿

貼春聯6大禁忌！「做1動作」財氣跑光　衰運纏你一整年

除夕拜地基主方向要搞對　3大要點一次看

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

花蓮悅來飯店水療池破洞　男遭吸入溺水

待往生室手機突響「Siri喊4字」！禮儀師嚇到狂奔

要脫單了！過年4生肖「異性緣旺爆」　桃花一路狂炸

水療池破洞旅客險溺斃　花蓮遠雄致歉

新手駕駛媽倒車掉水塘！一家3口溺亡

2023年刮刮樂TOP3！500、200元最推這張

舊錢母「3大禁忌」曝光！　命理師警告1生肖：別帶在身上

不受「統戰標語」影響　螺螄粉店家人潮爆滿

春節2段式變天　初二下探13度

Netflix 2023韓劇陣容公開

啦啦隊正妹認「胸部是做的」　塞矽膠變大E

諾羅拉警報！上周13.9萬人腹瀉就醫　近4周爆64起群聚

領完年終！回公司又見「快撐爆的紅包」

「不限資格」領200元紅包　時間、地點曝光

2024民調民進黨逆轉！　34%賴清德、31.4%侯友宜、22.3%柯文哲

更多

最夯影音

更多
買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！

買整本2千元刮刮樂中百萬　幸運男：帶家人出國散心！
台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

台中三井LaLaport首日　美食區、櫃位結帳全塞爆

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

王大陸陪蔡卓宜回大馬見家長！　她曝「四年沒回家」母女相擁而泣

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

李泳知.朴載範合跳《MOMMAE》超辣　吐心聲「想都不敢想的事在發生」

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

9月嬰遭反鎖車內狂哭　母奔派出所警破窗救人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面