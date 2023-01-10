立陶宛國會訪團遭反對派質疑　外交部：正常互動交往

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

立陶宛國會團本周抵台，訪台行程卻在立陶宛國內遭親中俄人士質疑。對此，外交部發言人歐江安10日在例行記者會表示，國會議員組團進行訪問與交流，促進相互瞭解，這是國家間正常互動交往的普遍做法，本次立陶宛國會由跨黨派重要議員組團應我國政府邀請來台，再次凸顯台立友誼堅實穩固。

歐江安說，立陶宛國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯（Laurynas Kasčiūnas）及國會友台小組副主席莎卡琳恩（Dovilė Šakalienė）率國安及國防事務跨黨派議員來台訪問，具體展現前線民主國家的團結合作與深化交流；外交部對立陶宛國會重要委員會主席、友台小組副主席及多位跨黨派的國會議員來訪表達誠摯歡迎。

歐江安表示，國會議員組團進行訪問與交流，促進相互瞭解，這是國家間正常互動交往的普遍做法，為示禮遇與尊重，地主國負擔相關費用十分常見，也是國際間行之多年的慣例。

歐江安說明，台灣與立陶宛是共享自由民主價值的堅實夥伴，立陶宛2021年11月同意我國以台灣名義在立陶宛設處，遭中國政治經濟打壓，但是立陶宛不畏強權，堅持捍衛台立友誼，其情可貴。去年立陶宛先後派遣經創、農業、交通等4位次長級官員訪台。本次立陶宛國會由跨黨派重要議員組團應我國政府邀請來台，再次凸顯台立友誼堅實穩固，我方將持續深化交流，共同捍衛自由民主及以規則為基礎的國際秩序。