好市多水果盒「大風吹」！員工爆奧客4傻眼行徑：制止會被「洗臉」

▲一名好市多賣場員工在網路爆料4種常見的奧客行徑。

圖文／鏡週刊

知名美式賣場好市多（Costco）是許多民眾採買食材的地方，但不少人購物習慣卻讓員工很困擾，一名好市多員工在網路爆料4種奧客行徑，讓人傻眼。

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一名好市多員工在Dcard發文分享平日觀察的4種奧客行徑，令不少網友看了好氣又好笑。原PO表示平常負責賣場水果區域，有些顧客常常會開盒檢視水果，所以「奇異果盒子被打開我們已經見怪不怪」，但讓他不解的是「總是能在裡面看到各種東西」，除了衛生紙、試吃的紙團，甚至誇張到檳榔渣都有人吐在水果盒內。

另外，賣場水蜜桃常有不同顆數包裝的禮盒，通常總重量一樣，隨著顆數變化，通常越少顆包裝的愈大顆，舉例來說，如果是五顆一盒、六顆一盒、七顆一盒，則五顆一盒肯定是最大顆，但總是有自作聰明的大媽會使出「大風吹」的本事，將五顆大小的水蜜桃全部換進七顆大小的盒子裡面，所以反而讓原本應該裝五顆大顆的水蜜桃反而變成裝最小顆的，導致於其他民眾可以買到不足重的水果。

原PO表示，他們也只能盡量下架這種不足重的盒裝，避免其他會員買到，但如果當場制止大媽玩「大風吹」的手段，還會被大媽們「洗臉」甚至辱罵，讓員工只能自認倒楣、摸摸鼻子算了。

第三種奧客行徑則是顧客喜歡玩「抽抽樂」，雖然原PO可以理解大眾買東西都想要買比較新鮮的，但這類的大媽顧客伸手直接把最下面的櫻桃盒抽走，常會導致整個水果山崩倒下來，然後眼見釀成大禍，還悠哉地說「啊～怎麼會倒了呢？」然後置之不理直接走人。

最後，原PO提到還有一種奧客想挑選比較少人摸過的商品，刻意會挑選下層的商品，可是這類顧客卻「每買一樣東西，就弄破一個箱子」，只為了抽出最下面的東西，讓員工見狀十分困擾，原PO印象中曾有同一種商品「每個箱子全都弄破」。

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