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社會 社會焦點 保障人權

瘋狂262尖峰時刻鬼切…還逆向跟公車競速　玩命關頭下場曝光

記者陳雕文／新北報導

新北市永和一輛262客運16日上午7點多，正值上班尖峰時間行經中正路時，不但沒打方向燈以「鬼之切入」跟其他公車爭道，甚至跨越車道逆向超車，所有機車騎士嚇得急忙閃避，深怕遭受波及，有用路人看下去，將畫面錄影並透過檢舉系統具名檢舉，警方也依法告發，罰單金額稍早曝光。

▲▼客運在永和街頭上演玩命關頭，跨越車道跟其他公車競速，場面超危險。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲客運在永和街頭上演玩命關頭，跨越雙黃線逆向跟其他公車競速，忽視用路人的安全。（圖／記者陳雕文翻攝）

事情發生在早上7點43分，眾車行經中正路504號前，一輛262客運突然鬼切爭道，而且沒打方向燈，機車騎士紛紛退讓差點被撞，後來262疑似覺得前方公車速度太慢，再次鬼切至對向想施放「逆向超車」的恐怖技能。

但公車不甘示弱，卡在車道中間閃著警示燈堅決不讓，客運僵持了10多秒，262客運不斷加速才從對向切回來，有用路人覺得太扯，決定把客運危險駕駛的畫面PO上臉書爆料公社並說，「兩台公車通勤時間危險駕駛互相搶車道，罔顧車上乘客以及用路人安全…」

警方接獲檢舉影像，發現客運確實違反道交條例第42條(未依規定使用方向燈)2次、第43條(危險駕駛)、第45條(逆向行駛)及第47條(違規超車)等違規行為，均將依規定告發，總共裁處2萬6200元。

▼客運司機罔顧人命的開車方式，將被開罰26200元。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼客運在永和街頭上演玩命關頭，跨越車道跟其他公車競速，場面超危險。（圖／記者陳雕文翻攝）

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