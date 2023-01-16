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嫌貓味臭趁孫不在家「關籠丟公車上」！司機1舉動超暖　一票人狂讚

▲貓咪。（圖／記者崔子柔攝）

▲司機大哥把貓咪帶回公車總站。（圖為示意圖，非當事貓咪／記者崔子柔攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，日前搭乘公車時，遇到一名婦人提著貓籠和一包貓飼料上車，上車之後就不斷跟司機大哥抱怨，籠子裡的貓咪不要養了，因為有異味，要趁孫子不在家時偷偷送走貓咪，司機大哥則勸婦人要好好照顧，最後婦人留下貓咪跟飼料給司機大哥就下車了，司機的處理方式讓網友們大讚。

有網友在臉書「我們是新店人!!好山好水，就是愛新店」發文，日前搭公車遇到一名婦人，拿著貓籠與貓飼料上車，並向司機大哥表示「我不要貓咪了」，要趁讀大學的孫子不在家時偷偷送走，司機大哥不斷勸婦人，要養就要好好照顧，但是婦人反覆抱怨「很臭」。

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原PO透露，婦人下車時，把貓咪跟飼料留下來，「言談之間，可以感受到司機大哥是有愛心的人」，也希望大家飼養寵物要負責，不要隨意丟棄。後來，司機大哥將貓咪帶回公車總站，暫時先寄養在站上，並在底下留言，希望主人看到可以盡快來認領。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店）

▲▼婦人抱怨貓咪很臭。（圖／翻攝自FB我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店）

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書貓咪也瘋狂俱樂部）

貼文一出，網友留言幫推，希望主人可以看到文章後把貓咪領回，「誰敢丟我的貓，我一定跟他拼命」、「阿嬤為什麼擅作主張棄貓」、「阿嬤做了最壞示範」、「孫子會難過有這樣的家人」、「貓貓這麼可愛，怎麼可以丟貓貓」、「連有生命的都能丟了，還有什麼不會丟的」。

也有網友指出，阿嬤棄養的行為不對，但是孫子養寵物沒跟家裡溝通好，也有責任，「養寵物前為什麼不跟家裡做好溝通」、「真的，阿嬤有問題不該丟貓，問題更大的是孫子吧？沒有和家人溝通好就養貓，根本害貓」、「一個沒有得到家人全員同意就養寵物的案例，孫子本身也有問題」、「沒徵得全家同意就養也是無解」。

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