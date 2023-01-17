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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

要李登輝請辭黨主席「越快越好」？　連戰首度還原兩人談話祕辛

▲▼馬英九、連戰出席韓國瑜婦女後援會成立大會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前副總統連戰。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

前副總統連戰的新書《連戰回憶錄》今出版，當中提到2000年的總統大選，由他與當時的行政院長蕭萬長搭檔參選，最後落敗，也是國民黨政府遷台後第一次交出中央政權，他內心愧疚不已，而支持者要求李登輝請辭國民黨主席的聲音漸大，他有與李登輝碰面，兩人也有談話，但並未有「逼宮」之事。不過連戰在書中坦承，當年他並沒有堅決挺李續任。

連戰在書中提到，當時國民黨中央黨部與李登輝官邸都被包圍，而隔日的中常會中時任國民黨政策會副執行長丁守中要求李登應為敗選負責下台，但李登輝希望能看守黨務到9月，再召開臨時全代會交棒，但是李登輝想法並不順遂，且抗議群眾包圍國民黨越趨激烈，讓李登輝想續任黨主席的情勢更加艱難。

連戰回憶，2000年3月21日有媒體報導，李登輝同意提早交卸黨主席，專心做過渡總統。連戰在書中提到，李登輝心意的轉變，可能是因為黨籍立委對他續任看法不同。這則新聞出來後，李登輝約連戰在辦公室見面，期間李登輝提到黨部前面抗議的人鬧得不像話，南部也有人想要北上反制，憂慮這樣對立下去， 對國家社會都不好，李登輝問他的看法，他認為化解對立要「越快越好」。「但李後來出回憶錄提及問我是否辭黨主席，當時我回說愈快愈好」，連戰說，就他回憶，「當時我未察覺李登輝或許是試探我對他辭黨主席的態度」，而當時他並未堅決挺李續任，或許就此傳出「我對他逼宮的說法」。

連戰也在書中提到，他從政後期，是受李登輝的提攜，他也對李很尊重，也因此在2000年競選過程，對手攻擊他，把李連打成一塊，企圖形塑我若當選是換湯不換藥，所以他的競選早有人建議，若李登輝能提早將主席交棒，或許對當時的總統選舉有幫助，但連戰強調，最後這提議， 並未成為事實。

連戰與李登輝見面後，總統府祕書室主任蘇志誠打了通電話告訴他說，李登輝想提前辭去黨主席，連戰說，他聽到之後，也立即掛電李，但李堅持選擇辭職，強調他的辭意已定，不會再改變。

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