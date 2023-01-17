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地方媽媽願望達成！高顏值X自動除塵X紫外線殺菌三功能掃拖機器人終於來了

▲▼LG,掃拖機器人,R5T。（圖／資料照）

▲LG CordZero R5T濕拖清潔機器人不但能自動除塵，還具備UVC紫外線殺菌功能。（圖／資料照，下同）

記者楊智雯／綜合報導

現代女性追求高品質生活，兼顧工作、家庭時間被代辦事項排滿滿，假日精疲力盡只想躺平根本懶得動，完全不想努力大掃除！地板踩起來沙沙的心情又很阿雜，像陀螺般轉啊轉的日常還要一直掃地、拖地維持乾淨簡直是不可能的任務！主婦們快請出家庭必備高顏值掃地機器人，只要一鍵設定就能自動清潔，LG最新推出的LG CordZero R5T濕拖清潔機器人，不論是地方媽媽最在意的外型、功能都顛覆過往掃地機器人的刻板印象，不但能自動除塵，還具備UVC紫外線殺菌功能，看不見的細菌也能消滅，讓你安心把家中的地板清潔交給它，把家裡變乾淨不用再身體力行「動手動腳」！

▲▼LG,掃拖機器人,R5T。（圖／資料照）

▲LG R5T全白機身配上白色系集塵座，搭配黑色烤漆面板，就像一件時髦的擺設精品。

每個人都大推要入坑的掃地機器人，入手前都會先評估智慧程度、體積大小、外型，不夠聰明很容易卡住的先淘汰，體積太大沒有地方擺的也不行，外型不夠美跟裝潢不搭也不行，全新升級的LG CordZero R5T濕拖清潔機器人變得更美麗，全白機身配上白色系黑色烤漆面板集塵座，就像一件時髦的擺設精品，融入高雅裝潢一點都沒有違和感。

▲▼LG,掃拖機器人,R5T。（圖／資料照）

▲更聰明的LG CordZero R5T濕拖清潔機器人就連角落都會仔細清潔乾淨。

▲▼LG,掃拖機器人,R5T。（圖／資料照）

▲遇到材質高度不同的地毯，R5T濕拖清潔機器人會自動爬上地毯並且加強吸力清潔。

橫衝直撞的掃地機器人最令人害怕，遇到電線、地毯、拖鞋都會往前加速衝上去，一直發出噪音無法忘記它的存在，新升級的LG CordZero R5T濕拖清潔機器人在家中清潔行走時像個優雅貴婦般安靜，跟前幾代相比搭載多項最新技術讓你有感「好聰明」，直接將汽車自動駕駛的360 LiDAR雷射偵測器加入，偵測傢俱位置、房子結構更快更準確，清掃時就像有眼睛看到髒污處加強清潔，精心清除角落灰塵髒污，遇到地毯滾輪還會自動抬起機身輕輕爬上地毯並且加強吸力清潔。

▲▼LG,掃拖機器人,R5T。（圖／資料照）

▲R5T濕拖清潔機器人機身設有懸崖感測器、防撞感測器等多個感測器，會自動避開危險。

▲▼LG,掃拖機器人,R5T。（圖／資料照）

▲R5T濕拖清潔機器人機身只有9.45公分高度，可以進入環境中低矮的家具中深入清潔。

LG CordZero R5T濕拖清潔機器人還有多項貼心設計，機身設有懸崖感測器、防撞感測器等多個感測器避開危險，其中雷射導航感測器會自動避開障礙物並安全駛離，像是家中寵物或是走路時碰到它都會自動避開，不會卡在家中奇怪的位置，不只聰明連體積也很恰到好處，9.45公分高度剛好可以進入難清的矮櫃、床底下。

▲▼LG,掃拖機器人,R5T。（圖／資料照）

▲R5T濕拖清潔機器人強勁的吸力以及大水箱，可以邊吸邊拖大範圍環境，節省打掃時間。

▲▼LG,掃拖機器人,R5T。（圖／資料照）

▲R5T濕拖清潔機器人集塵箱容量為0.4公升、水箱為280ml，配置可水洗HEPA濾網。

掃地機器人推陳出新，清潔力已經是必備技能，但是走完家中要花好久時間，能夠掃得又快又乾淨很難得！LG CordZero R5T濕拖清潔機器人吸力是業界頂尖的2700 Pa，集塵箱容量為0.4公升，加上280ml大容量水箱可延長清潔時間，並且配置可水洗HEPA濾網，可因應環境與情況的需求使用WIFI app控制吸力強度、拖地出水量，確保邊吸邊拖的過程中，拖布一直是濕潤狀態，大大提高清潔能力並節省時間。

▲▼LG,掃拖機器人,R5T。（圖／資料照）

▲R5T濕拖清潔機器人內的灰塵被吸到集塵座的同時會啟動UVC紫外線殺菌功能。

▲▼LG,掃拖機器人,R5T。（圖／資料照）

▲R5T濕拖清潔機器人的紫外線裝置設在面板上方，直接照射進集塵袋中。

▲▼LG,掃拖機器人,R5T。（圖／資料照）

▲久久清一次R5T的集塵袋也不用擔心細菌太多產生異味。

擔心細菌帶回家裡，除了戴口罩、噴酒精殺菌，LG CordZero R5T濕拖清潔機器人超強悍隱藏版功能還可以這樣用！自動集塵座上蓋有個UVC紫外線殺菌裝置，每一次掃地機器人回家將機器人內的灰塵吸到底座內，同時會啟動UVC紫外線殺菌功能，經過紫外線強力殺菌，減少集塵袋內的細菌滋長也能減少異味，讓家人更安心。

▲▼LG,掃拖機器人,R5T。（圖／資料照）

▲手機打開LG ThinQ即可遠端遙控清掃、設定禁區、限定打掃區域。

智慧住宅講求一機管理全室電器，LG CordZero R5T濕拖清潔機器人可與你家中的其他LG家電一起連動操控，手機打開LG ThinQ即可遠端遙控清掃、即時監測，也能人性化決定打掃方式，設定禁區、限定打掃區域，在家不同房間時還可以用Google home和Alexa 語音識別揚聲器配合控制掃地機器人，簡直就像超聽話的家庭小精靈般可靠。

▲▼LG,掃拖機器人,R5T。（圖／資料照）

▲聰明可靠的LG CordZero R5T濕拖清潔機器人，家裡變乾淨不用再身體力行「動手動腳」！

像個少奶奶、貴婦天天住在乾淨的房子裡是每個人的夢想，坐在沙發滑手機，聰明可靠的LG CordZero R5T濕拖清潔機器人仔細吸、拖將家裡變乾淨，還能自動除塵清理集塵盒，並用紫外線殺菌維持生活高品質，讓你從跪婦變貴婦，體會天天地板一塵不染的愜意美好！

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LG掃拖機器人R5T

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