陸：美、日、韓旅客入境須持「48小時陰性證明」

▲北京首都機場。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸駐美、日、韓使館16日分別發出公告，宣布從17日起，執飛赴華航班的航空公司將負責查驗旅客登機前48小時內核酸檢測陰性證明，海關也將在旅客入境時進行抽查。

公告中提到，根據2022年12月27日發布的「新型冠狀病毒感染乙類乙管後中外人員往來暫行措施」要求，前往中國大陸的旅客須在行前48小時進行核酸檢測，結果陰性者可來華。

公告內指出，為確保國際旅行健康安全，自2023年1月17日（當地時間）起，執飛赴華航班的航空公司將負責查驗旅客登機前48小時內核酸檢測陰性證明，請予以配合，「海關將在旅客入境時對證明進行抽查。」

公告內還附上了一份《前往中國旅客疫情防控指南》，其中提到，登機前48小時內進行核酸檢測，結果陰性者方可來華，結果陽性者請在轉陰後來華。請妥為保管檢測陰性證明，隨身攜帶，以便查驗。

《前往中國旅客疫情防控指南》還提到，航司將在旅客登機時查驗48小時內核酸檢測陰性證明，如無法出示則不允許登機。

《前往中國旅客疫情防控指南》並指出，抵達口岸後憑海關健康申報碼完成必要通關手續。海關將抽查登機前48小時核酸檢測陰性證明。健康申報正常且口岸常規檢疫無異常者，可進入社會面。健康申報異常或出現發熱等症狀人員，由海關進行檢測。檢測結果為陽性者，按照告知書要求進行居家、居所隔離或就醫。結果為陰性者，由海關依慣例按照《國境衛生檢疫法》等法律法規實施常規檢疫。