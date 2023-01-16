點35元燙青菜來「豆芽菜」傻眼！他無奈：至少也先告知

▲你覺得燙青菜應該要是什麼菜？。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者李芷萱／綜合報導

外食通常較難兼顧營養均衡，有些民眾平時在外用餐，會再多點青菜類補充營養，但這名網友日前到小吃店用餐，看見燙青菜被店員端上桌後有些無奈，原因是因為沒想到燙青菜的青菜居然是「豆芽菜」，「店家啊！您要拿豆芽菜當燙青菜。至少也先告知消費者吧」。

從原PO在《爆怨公社》貼出的照片可見，他點了一碗爌肉飯，一碗魯肉飯，一盤燙青菜和一碗魚丸湯，燙青菜單價是35元，但原PO顯然對燙青菜是豆芽菜不是很滿意，也不少人也直呼：「這要35，我自己可以炒出吃到飽的豆芽菜了」、「豆芽菜成本極低」、「有點貴，三重這邊豆芽菜25塊錢很大一盤」、「認知的燙青菜會是葉菜類吧，任何菜都可以燙的話，他燙一盤胡蘿蔔也不能覺得奇怪。」

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但也不少網友認為，原PO應該在點菜前先詢問清楚，「所以我都會先問店家燙青菜是『什麼』」、「正常都是客人會主動詢問燙青菜是什麼菜」、「我們家這邊燙青菜也是豆芽菜，老闆會告知」、「其實沒告知也正常」、「（豆芽菜）是菜沒錯啊！但基本上在點的時候，不是都會問一下是哪個菜嗎？」

▲也有人認為點餐之前應該要問清楚。（圖／翻攝自爆怨公社）