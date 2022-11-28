老闆招待肝連！他不吃問「能折抵嗎」　遭拒還嗆：我不是貪小便宜

▲你用餐有被招待過嗎？（示意圖／記者姜國輝攝）

記者李芷萱／綜合報導

大家在小吃店或餐廳內用，有被招待過的經驗嗎？一位民眾表示，先前去麵店用餐，被老闆招待肝連，由於他不喜歡吃肝連，所以問老闆能不能直接折抵餐費，沒想到老闆竟大怒，讓他直呼「我不是貪小便宜的人」，隨即也引發網友議論，「現在的消費者是怎樣」、「你比較莫名其妙」。

原PO在《靠北餐廳2.0》表示，當時老闆看他第一次來，所以招待他一盤肝連，但因為他不喜歡吃肝連，於是告訴老闆「太多我可能吃不完，不然這盤就不用給我了，直接幫我折抵餐費就好」，老闆聽到隨即表示，哪有這回事，肝連是招待不是點的，怎麼能折抵？

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原PO則認為，菜單上的肝連45元，「今天這樣價值45元的東西我不要，你把這45元用來折抵我的餐費，這樣不行？兇什麼？」最後結帳總金額是90元，他丟100元直接走人，「我不是一個貪小便宜的人，現在做生意都比大聲的就對了？莫名其妙！」

網友看完，全一面挺老闆，「你比較莫名其妙」、「你怎麼沒被打」、「怎麼好意思說出口...等等為什麼可以想到用折抵的方式...」、「招待歸招待好嗎」，也有網友質疑這是不是「幻想文」，就有人回應「真的有這種....」、「之前酒吧有客人跟我們拗免開瓶費，盤了各種關係，最後終於妥協這次免收這一千！結帳的時候他說我今天沒自帶酒，直接扣餐錢就好了，最後當然沒給他打折，好險他再也沒來過了！」

▲網友希望招待折抵餐費，被老闆拒絕。（圖／翻攝自靠北餐廳2.0）