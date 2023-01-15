　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

出國、露營、居家都適用的「保暖神物」　醫生激推：輕薄又保暖！

▲▼pp石墨烯智能超導被。（圖／業者提供） 

【企劃特輯】

隨著防疫措施的開放，不少人安排露營、出國旅遊或者遊學的行程，但冷颼颼的冬季夜晚該如何度過，石墨烯智能超導被的愛用者吳淡如給出了最佳答案，就是帶著它出國，放在行李箱中體積小，蓋在身上又保暖親膚，不論是短期或長期旅程，夜晚都能暖暖好入眠。

今年PP石墨烯與NASA合作，將太空衣布料能夠保持恆溫，對抗太空極端溫度的特性，使用在「NASA聯名款醫療級石墨烯智能超導被」上，讓超導被能夠快速蓄熱、保持恆溫同時又能透氣不悶熱一推出就銷售破萬條，讓不少民眾大讚超導被的功效，就連代言人吳淡如準備去加拿大休息半年，都直接攜帶一條「智能超導被」出門，來對抗北國零下氣溫。

▲▼pp石墨烯智能超導被。（圖／業者提供）

▲▼pp石墨烯智能超導被。（圖／業者提供）

從裡到外四層石墨烯　獲專業人士讚賞

從外被到裡被，「石墨烯智能超導被」獨家採用四層石墨烯，也是市售唯一使用超導布，釋放遠紅外線效能直達皮下12公分至深處，不但可以在睡眠時協助身體循環順暢、提升血液循環同時改善手腳冰冷而睡不好的問題，還被專業人士都視為「超級動能毯」，可以被用於醫療救援等任務。

▲▼pp石墨烯智能超導被。（圖／業者提供）

▲▼pp石墨烯智能超導被。（圖／業者提供）

莫爾超晶格結構　加強遠紅外線效能　連醫生也推薦

能夠有這麼好的效能，這其中最核心技術就是「莫爾超晶格結構」，是將HSG+石墨烯使用三層加壓後產生的三維結構，不但百分之百保留石墨烯的超導特性，與人體共振所釋放的「衝擊型遠紅外線」，比起單層放射性遠紅外線的能量還要強24倍。不但經TTRI紡織產業綜合研究所測試鑑定，能提升微循環讓全身通暢，血流量、血流速也都大幅增加，就連骨科醫師趙浩昱也相當推薦：「智能超導被不但與NASA合作，仿照太空面料蓄熱、保持恆溫的強大效果外，透過遠紅外線共振大幅提升血氧量、血流速，效果都大勝一般棉被、遠紅外線毯，建議銀髮族、心血管患者一定都要有一條。」

▲▼pp石墨烯智能超導被。（圖／業者提供）

▲▼pp石墨烯智能超導被。（圖／業者提供）

更值得一提的是，智能超導被與一般市售石墨烯產品不同之處，是採用獨家「剝離法」製作，讓石墨烯水洗不脫落、效果永久有效。而一般市售石墨烯被僅表面以噴霧式或浸泡式的製作方式，清洗一兩次就效果盡失。

演藝圈多位藝人愛用推薦　不需插電安全又保暖

林美秀也說自己手腳容易冰冷，而蓋上智能超導被只要10秒鐘就能升溫，躺在被子裡身體迅速暖和起來，加上材質透氣親膚抗菌抑菌，不僅可以提升睡眠品質，還能對抗台灣冬天的潮濕。資深藝人高群表示曾被智能超導被救了一命，他說：「之前到山上出外景，車子剛好沒油，當天又寒流差點失溫，還好後座有件智能超導被，蓋上馬上升溫，上了年紀保暖真的很重要！」貝蒂也超有感：「一變天膝蓋關節開始痛、心跳也常感覺漏拍，至從蓋了超導被後，氣血循環變好，讓我氣色變好、心血管也暢通了，真的是越蓋越健康！」

智能超導被不需插電使用就能保暖，不論幼兒、長輩、長期臥床病人使用起來都更加安全、方便。

▲▼pp石墨烯智能超導被。（圖／業者提供）

保暖好物「PP石墨烯智能超導被」哪裡買？

官網優惠組：https://ppweb.tw/aj8ck
momo購物特惠組：https://chshop.work/nYDWJ
實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1號
門市專線：02-2288-7888、06-3120108
各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
客服專線：0800-520-367
https://youtu.be/D3_q5ykSS6Q

ET快訊
國道開「自動駕駛」呼呼大睡　口罩男下場慘了
學測數B比去年難！　高中師：數A跨考吃香「估頂前標下修1級分
蕾菈懷胎照超音波　護理師「驚見一幕」：很難得看到
性侵小姊妹500次害懷孕！　獸父竟喊：沒這麼多
小哥哥艾理「YTR→億萬CEO」！　26歲就年收500萬
阿翔辣妻「中空露半球」逛夜市！　被搭訕傻眼：淪落到這地步
快訊／高嘉瑜生氣了！　怒嗆王浩宇「非常不道德」
星光二班美女成員早產！　破水生娃「接觸不到30秒被抱走」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

出國、露營、居家都適用的「保暖神物」　醫生激推：輕薄又保暖！

老饕間的夢幻逸品！格蘭哥尼12年2023新年禮盒炙手可熱

快看優惠碼！　速食店不限量「免費送堡」只有5天

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

理髮廳阿姨見帥氣老外　狂摸眉毛讚：好漂亮❤️

(G)I-DLE「到舒華故鄉」Minnie狂撂中文　雨綺討壓歲錢「她們聽不懂」姐姐反擊！

醉漢闖北科大宿舍佔床睡翻　睡夢中旁邊躺男生嚇到報警

許維恩懷孕了！公開寶寶心跳聲　感動：我們的禮物..意外曝光性別

吳宗憲談小甜甜事件「男人別動手」　指宋逸民「扯太多」：漏洞就出來嘛

狄鶯放閃孫鵬「我愛他全部」　當面讚老公「零缺點」...小S請他先出去XD

爸幫女兒綁馬尾謎之邏輯　峰迴路轉➜綁了一個寂寞

騎士等紅燈遭小黃追撞！ 拿粉筆記錄+報警超專業

出國、露營、居家都適用的「保暖神物」　醫生激推：輕薄又保暖！

老饕間的夢幻逸品！格蘭哥尼12年2023新年禮盒炙手可熱

快看優惠碼！　速食店不限量「免費送堡」只有5天

春節打卡點+1！南迴沿線限定地景　台東金峰賞紅藜部落遊正夯

揭白色恐怖歷史惹議　王浩宇痛批「這2人」比較不道德

工作夥伴喝多口角林森北路打群架！來接人的也參戰...4男進警局

學測考生怨30度高溫戴口罩考試呼吸困難　大考中心回：不能開冷氣

巨型鐵條「刺穿擋風玻璃」插進副駕！　女駕駛公開17秒驚悚影片

旁邊國小、走10分鐘到捷運！新北房「斡旋到1千萬」一眾卻搖頭

恐怖！國道開「自動駕駛」呼呼大睡　最高罰2.4萬+吊扣牌照6個月

Yoke方向盤太難用！特斯拉Model S／X重新開放圓形方向盤選項

快訊／最新油價出爐　台灣中油：汽、柴油維持平價

讓你消防知識通通有　南消五大隊永康兵仔市場踩街宣導

膽小弟把敷面膜媽視為怪獸　邊啜泣邊用流利台語道委屈

消費熱門新聞

超商美式買1送1、卡布奇諾下殺32元

從小年夜到元宵大樂透天天加碼

不漲還特價！超商茶葉蛋「只要9元」

全聯合作農委會　蔬果牛奶買1送1

限時3天！超商美式「買1送1」爽喝

氣場一開好運馬上到　日台都夯的清新好物揭秘

電商公告春節出貨時間　蝦皮店到店三天公休

速食店連5天「小華堡免費送」！

好市多「神水」女神徐若瑄也動心

iPhone 14 256GB殺到1折價　只賣3140元

麥當勞限時21天「3大品項買1送1」

全聯將開賣「熱便當」每個60元

格蘭哥尼12年2023新年禮盒炙手熱

超商連3天「特大杯美式買1送1」

更多熱門

相關新聞

《超級夜總會》二十四孝「神奇棉被」人氣破錶

《超級夜總會》二十四孝「神奇棉被」人氣破錶

三立電視台鎮台節目《超級夜總會》最近出現一款爆紅的「神奇棉被」，在走鐘版的二十四笑戲劇橋段中；孝女黃香每到冬季總是扇枕溫被，但自己卻冷到「皮皮剉」！村長拿出神奇棉被給黃香，黃香立刻感到無比溫暖；這款神奇棉被正是去年大賣且今年將材質升級還與NASA合作上市的「PP石墨烯智能超導被」。

關鍵字：

PP石墨烯智能超導被

讀者迴響

熱門新聞

謝和弦突開砲「她賣弄淫蕩跟唱片高層上床」！

水族館閃光燈狂拍！大魚「暴衝」撞牆流血亡

才新婚4個月　21歲女被丈夫斬首碎屍

2024不選總統了！　羅智強今宣布參選立委3目標

今23:15開始送神！4禁忌大公開「會衰一整年」

田慎節喊設立性專區：沒什麼一炮不能解決

氣象局8縣市低溫特報　全台轉雨最低剩6度

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

「輔大陳若儀」深夜再發7聲明　「還我公道」

房客賴著不走「1原因吃定房東」！房仲也搖頭

國三兒洗床單　媽半夜進房一看腦袋空白

愛到一半「經血被撞出」！他聞腥味秒軟　慾女羞喊再一次

抖音240萬追蹤！　「吃土少女」9秒淫片瘋傳

宋逸民控前教友要求拿回奉獻金！大咖女星：反省自己很難嗎

更多

最夯影音

更多
男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...
極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

極簡女1天餐費不到100元　網全驚呆：我1餐就破百...

理髮廳阿姨見帥氣老外　狂摸眉毛讚：好漂亮❤️

理髮廳阿姨見帥氣老外　狂摸眉毛讚：好漂亮❤️

(G)I-DLE「到舒華故鄉」Minnie狂撂中文　雨綺討壓歲錢「她們聽不懂」姐姐反擊！

(G)I-DLE「到舒華故鄉」Minnie狂撂中文　雨綺討壓歲錢「她們聽不懂」姐姐反擊！

醉漢闖北科大宿舍佔床睡翻　睡夢中旁邊躺男生嚇到報警

醉漢闖北科大宿舍佔床睡翻　睡夢中旁邊躺男生嚇到報警

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面