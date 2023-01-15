出國、露營、居家都適用的「保暖神物」　醫生激推：輕薄又保暖！

【企劃特輯】

隨著防疫措施的開放，不少人安排露營、出國旅遊或者遊學的行程，但冷颼颼的冬季夜晚該如何度過，石墨烯智能超導被的愛用者吳淡如給出了最佳答案，就是帶著它出國，放在行李箱中體積小，蓋在身上又保暖親膚，不論是短期或長期旅程，夜晚都能暖暖好入眠。

今年PP石墨烯與NASA合作，將太空衣布料能夠保持恆溫，對抗太空極端溫度的特性，使用在「NASA聯名款醫療級石墨烯智能超導被」上，讓超導被能夠快速蓄熱、保持恆溫同時又能透氣不悶熱一推出就銷售破萬條，讓不少民眾大讚超導被的功效，就連代言人吳淡如準備去加拿大休息半年，都直接攜帶一條「智能超導被」出門，來對抗北國零下氣溫。

從裡到外四層石墨烯 獲專業人士讚賞

從外被到裡被，「石墨烯智能超導被」獨家採用四層石墨烯，也是市售唯一使用超導布，釋放遠紅外線效能直達皮下12公分至深處，不但可以在睡眠時協助身體循環順暢、提升血液循環同時改善手腳冰冷而睡不好的問題，還被專業人士都視為「超級動能毯」，可以被用於醫療救援等任務。

莫爾超晶格結構 加強遠紅外線效能 連醫生也推薦

能夠有這麼好的效能，這其中最核心技術就是「莫爾超晶格結構」，是將HSG+石墨烯使用三層加壓後產生的三維結構，不但百分之百保留石墨烯的超導特性，與人體共振所釋放的「衝擊型遠紅外線」，比起單層放射性遠紅外線的能量還要強24倍。不但經TTRI紡織產業綜合研究所測試鑑定，能提升微循環讓全身通暢，血流量、血流速也都大幅增加，就連骨科醫師趙浩昱也相當推薦：「智能超導被不但與NASA合作，仿照太空面料蓄熱、保持恆溫的強大效果外，透過遠紅外線共振大幅提升血氧量、血流速，效果都大勝一般棉被、遠紅外線毯，建議銀髮族、心血管患者一定都要有一條。」

更值得一提的是，智能超導被與一般市售石墨烯產品不同之處，是採用獨家「剝離法」製作，讓石墨烯水洗不脫落、效果永久有效。而一般市售石墨烯被僅表面以噴霧式或浸泡式的製作方式，清洗一兩次就效果盡失。

演藝圈多位藝人愛用推薦 不需插電安全又保暖

林美秀也說自己手腳容易冰冷，而蓋上智能超導被只要10秒鐘就能升溫，躺在被子裡身體迅速暖和起來，加上材質透氣親膚抗菌抑菌，不僅可以提升睡眠品質，還能對抗台灣冬天的潮濕。資深藝人高群表示曾被智能超導被救了一命，他說：「之前到山上出外景，車子剛好沒油，當天又寒流差點失溫，還好後座有件智能超導被，蓋上馬上升溫，上了年紀保暖真的很重要！」貝蒂也超有感：「一變天膝蓋關節開始痛、心跳也常感覺漏拍，至從蓋了超導被後，氣血循環變好，讓我氣色變好、心血管也暢通了，真的是越蓋越健康！」

智能超導被不需插電使用就能保暖，不論幼兒、長輩、長期臥床病人使用起來都更加安全、方便。

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