賴清德篤定當選　蔡培慧籲南投4000黨員團結力挺

▲民進黨主席今改選，南投縣立委補選參選人蔡培慧前往投票。（圖／蔡培慧競選團隊提供）

記者高堂堯／南投報導

民進黨黨主席今天進行改選，副總統賴清德因同額競選而篤定當選；南投縣立委補選參選人蔡培慧在上午11點左右亦前往投票所完成投票，並前往南投市、竹山鎮等投票所向黨員致意，同時向禮拜日加班的黨部同仁慰勞致謝。

民進黨於去年底的9合1地方公職大選遭遇重挫，總統蔡英文請辭黨主席負責，賴清德順勢爭取參加補選，並連日「下鄉」傾聽基層黨員心聲；蔡培慧肯定賴清德勇於任事、改革向前，而南投縣民進黨員較去年增加56位，共有4718人，她提醒具有投票資格者把握時間，在下午4點前攜帶身分證及印章前往投票，團結力挺賴清德。

至於3月4日的南投縣第二選區立委補選，也將是賴清德當選黨主席後的首戰，蔡培慧表示，這段期間將積極拜會黨員、尋求全力支持，也會趁著農曆年前也把握發放春聯好時機，與鄉親面對面互動。

蔡培慧說，一直以來都有許多民眾對她不畏挑戰、堅持為南投的進步投入選舉，表達不捨及支持，但她個人不怕辛苦，勝選並重回立法院為南投鄉親服務、向中央爭取更多資源投入在南投，是當前唯一目標，相信賴清德及黨中央都會全力支持。