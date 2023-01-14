撞飛婦人重摔死亡　惡男擺爛3度被通緝...案子拖4年下場曝光

▲桃園市羅姓男子於2018年1月間駕駛小貨車行經新屋區長祥路時失控撞飛吳姓婦人送醫不治，事後拒絕到案歷經3次通緝才到案。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市羅姓男子於2018年1月間駕駛小貨車，經過新屋區長祥路附近時不慎失控撞飛吳姓婦人，經送醫急救仍宣告不治，羅男雖向警方坦承是肇事者，但事後被桃檢起訴後卻拒絕到案，歷經檢院3次通緝；桃園地院法官以羅歷經三次通緝才到案耗損司法資源，更讓被害人家屬4年來屢屢奔波法院，形同遭受二度傷害，審結依過失致人於死罪，處有期徒刑9月，全案還可上訴。

檢警調查，以運送貨物為業的羅姓男子於2018年1月15日清晨6時許，駕駛小貨車沿新屋區長祥路往台31線方向行駛，行經同路段時，未注意車前狀況，失控撞飛吳姓婦人，致使摔地後頭部撞擊地面導致腦部外傷併顱內出血之傷害，經送醫急救仍因外傷性顱內出血宣告不治，羅男當場曾向楊梅警方坦承是肇事者。

桃檢複訊時，羅男否認犯行，辯稱因當時天色昏暗，視線很差，但死者穿深色衣服，且其車速沒有很快等語，檢察官根據被害家屬指控、警方提供道路交通事故現場圖、道路交通事故調查報告表、醫院診斷證明書與相驗報告等資料佐證，足認死者死亡結果與被告之業務過失行為，具有相當因果關係，依過失傷害致死罪嫌起訴。

未料，羅男被起訴後卻逃匿拒絕到案，歷經桃檢發布通緝，雖遭楊梅警方查獲，但又兩度被桃園地院發布通緝，總計有3次被院檢發布通緝，最後被桃園市八德警分局查獲到案。

桃園地院審理，羅男最終坦承為肇事者，法官認為，羅歷經桃園地檢署與桃院數次傳拘無著，經先後三次發佈通緝後始遭緝獲，顯無接受裁判之意願；審酌被告駕駛小貨車參與道路交通，本應小心謹慎以維護自身及他人安全，卻因疏忽未注意車前狀況，導致撞擊被害婦人致死，並使告訴人及其他被害人家屬遭受難以彌補之傷痛；考量被告經審理時終能坦承犯行，法官審結依犯過失致人於死罪，處有期徒刑9月，全案還可上訴。