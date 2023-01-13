淡水阿嬤驟逝留「8KG肥鵝」！鄰居憂被人吃了…肥鵝最終結局曝光

▲鄰居們盼望能寬慰阿嬤替「鵝」子尋找友善安身之地 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市淡水一名獨居老婦人去年12月驟逝，留下一隻體重8公斤「鵝」子。鄰居們不忍心送給農戶恐被販賣屠宰，新北市動保處12月底接獲民眾來電求援，派員至現場了解實際狀況，獸醫師協助檢查身體健康無虞，透過媒合找到愛禽團體安排收容至宜蘭護生園區頤養終年，圓滿解決去世阿嬤生前掛念及鄰居親友不捨又無助的尷尬處境。

鄰居謝太太說，吳姓老婦人的丈夫7年前因心臟病離世，兒女們也移居國外工作鮮少返鄉探親。她一人獨居為排解寂寞生活，5年前從中部親戚家帶回1隻獅頭鵝幼鵝飼養，並當作自己孩子一般對待，噓寒問暖照顧無微不至。

這「鵝」子養的白白胖胖頗有靈性，經常依偎阿嬤身邊耳鬢廝磨撒嬌討愛，阿嬤過世後，胖「鵝」子這些天來因為看不見阿嬤熟悉身影，變得失落鬱悶，彷彿已知曉她已永遠不再回來，令人心酸不捨。

愛禽志工簡語琦說，3年前開始結合北中南各地愛禽網友出錢出力，至今已妥善安置全台灣400隻以上有翅膀的毛寶貝，為牠們找到一處可溫飽無虞，平安又自由的快樂園地，淡水這隻頓失所依的胖「鵝」子，已送至宜蘭護生園開心和同伴們生活終老。

新北市動保處表示，多元化社會發展中，有人喜歡飼養雞、鴨、鵝當作家庭一分子。飼主們養牠，就應愛牠、不要拋棄牠，否則棄養寵物，不但成為流浪動物增加的無形推手，亦造成公共安全、環境衛生等問題，且觸犯了動物保護法。

動保處呼籲，若確實無法繼續飼養或妥適安置時，請將其送至各地公立動物收容所或尋求慈善團體協助媒合認養，切勿任意遺棄或放任不管。違反規定者依法規定可處1萬5,000元至7萬5,000元罰鍰。