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社會 社會焦點 保障人權

Downtown都猴子？柴山驚見奇葩路牌　網揪錯笑翻：外國人不友善

▲▼高雄柴山一處路標牌標錯方向，網友笑「以為市區都猴子」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄柴山一處路標牌標錯方向，網友笑「會以為市區都猴子」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

外國人不友善指標？近來有網友發現，高雄中山大學校園內的一處道路標示牌，上頭用中、英文分別標示著往市區、柴山的方向，不過，仔細一看，兩者所指的方向居然完全相反。有網友戲稱，「是猴子們的Downtown」、「外國人：泥們Downtown好多猴子」，對此，設立標示牌的中山大學回應，將會立即修正改善。

▲▼高雄柴山一處路標牌標錯方向，網友笑「以為市區都猴子」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄柴山一處路標牌標錯方向，網友笑「以為市區都猴子」。（圖／記者賴文萱翻攝）

有網友在FB社團「路上觀察學院」PO出一張照片，只見道路標示牌上頭用中英文指示往市區、柴山的方向，不過，兩者指示的方向居然是相反的，讓人看了霧煞煞，直言「是外國人不友善指標？」

不少網友看到後也笑翻，「是猴子們的Downtown」、「外國人：泥們Downtown好多猴子」、「想下山吃飯，結果只看到猴子」，也有網友說「天吶，好丟臉」、「別讓外國人以為市區都猴子」。

對此，設立這處道路標示牌的中山大學校方回應，因去年牌面污損重製，廠商施作後學校疏漏未核對標示方向造成民眾不便，今（13）日將立即修正，並請廠商重新製作告示牌，預計下周一更新。

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