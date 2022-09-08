跟猴子拚輸贏？柴山驚見「榔頭哥」　警追身分竟是一票男大生

▲西子灣驚見榔頭哥，開窗比劃，警追身分。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄鼓山區蓮海路昨被網友拍下，有一輛汽車後座乘客有人手持榔頭開窗比劃，照片被PO網後，遭酸「要去跟猴子拚輸贏嗎？」轄區警方得知後追查其身分，查出是5名中部男大生一起開車出遊，其中一人發現後座置物袋內有榔頭，一實好奇拿在手上耍帥，警方也告誡勿再犯。

臉書社團「爆料公社」昨有網友拍到，一輛汽車行經中山大學文學院外道路蓮海路時，後座竟有人手持榔頭揮舞，讓他驚呼「我看到了什麼？」照片一出，也引來其他網友酸說，「要去跟猴子拚輸贏嗎？」

▲西子灣驚見榔頭哥，警追身分。（圖／記者賴文萱翻攝）

鼓山分局新濱所表示，昨晚網路巡邏時有發現該貼文，立即電話聯繫車主。設籍台南市東區的吳姓車主表示，該車現由就讀中部大學的兒子使用中，並提供聯絡電話供警方釐清原委。

▲警追榔頭哥身分，後續告誡吳男，此類行為容易引發他人不安，切勿再有類似行為。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方後續以電話聯繫吳姓男大生，他坦言，昨日確實與另4名同學一起駕車到柴山地區，但僅欣賞風景未下車，也沒有與他人發生任何糾紛，其中一名同學發現後座置物袋裡有榔頭，一時好奇拿在手上，並未朝任人攻擊或挑釁。

由於目前警方均未接獲相關報案，後續責告誡吳男，此類行為容易引發他人不安，切勿再有類似行為。