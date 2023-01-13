快訊／疫情續降！本土+21384、增53死　15歲青少年染疫亡

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

本土疫情再降！中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增21,384例本土個案，連續三天降幅超過2成；另增353例境外移入，確診個案中新增53例死亡。今日死亡個案有一名15歲青少年，有先天疾病接種三劑疫苗，9月底快篩陽性，隔天病況惡化到急診，後續因為呼吸窘迫插管住加護病房使用呼吸器治療，因病況惡化於11月12日過世。

指揮中心表示，今日新增之21,384例本土病例，較上週五少5,897例，減少約21.6%。個案分布為新北市(4,412例)，臺中市(2,780例)，桃園市(2,493例)，臺北市(2,435例)，高雄市(2,406例)，臺南市(1,613例)，彰化縣(875例)，新竹縣(676例)，新竹市(538例)，苗栗縣(481例)，屏東縣(445例)，基隆市(370例)，雲林縣(370例)，宜蘭縣(347例)，南投縣(277例)，嘉義縣(270例)，嘉義市(178例)，花蓮縣(162例)，臺東縣(115例)，金門縣(97例)，澎湖縣(43例)，連江縣(1例)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心1/13公布新增確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為29例男性、24例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、50例具慢性病史、32例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年9月30日至今(2023)年1月10日，死亡日期介於去年11月12日至今年1月10日。

今日新增1例特殊死亡個案，為15歲男生，有先天性心臟病等多重慢性病史，接種3劑新冠疫苗，9/28發燒有呼吸道症狀，9/29快篩陽性確診，9/30出現呼吸困難及意識變化至急診，10/1因呼吸窘迫收住加護病房插管使用呼吸器治療，後續因多重併發症持續住院，11/12不幸因病況惡化過世，死因為新冠肺炎併敗血性休克及心肺衰竭、先天性心臟病。

▲▼指揮中心公布本土病例分析、新增中重症及死亡個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心說明，今日新增353例境外移入個案中，為242例男性、111例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年12月13日至今年1月12日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。