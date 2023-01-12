自稱「最後一名處女」！火辣正妹自曝最愛書呆子...列舉5優點

▲網美克蘿蕾去年重建處女膜，自稱為「OnlyFans上的最後一個處女」爆紅。（翻攝抖音@kerolaychaves1）

圖文／鏡週刊

成人網美克蘿蕾（Kerolay Chaves）因重建處女膜、自稱是情色社群網站OnlyFans「最後一名處女」而聲名大噪，近日更點名最愛「書呆子」，還羅列多項「書呆子」特質優點與粉絲分享。

綜合外媒報導，巴西21歲成人網美克蘿蕾（Kerolay Chaves），近期抱怨世界盃足球賽奪走男人的注意力，讓她在賽事期間收入下滑60％，認為這些男人「比起性愛，他們更喜歡足球」。

▲網美克蘿蕾抱怨世足搶走男性訂閱者的關注，害她收入大減。（翻攝IG@kerolay_chaves）

另外，克蘿蕾在2022年7月也接受OnlyFans訂閱者請求，接受處女膜重建手術，結束手術後也為她生活帶來了改變，她自稱為「OnlyFans上的最後一個處女」，甚至因此獲得巨大關注，一夕爆紅。除了重建處女膜，最近她還點名「最愛和書呆子約會」而引起話題。

▲網美克蘿蕾身材火辣，在社群上有大批粉絲訂閱。（翻攝IG@kerolay_chaves）

克蘿蕾列舉幾項書呆子特質優點：

1.十分聰慧：約會永遠有新鮮感，不會無聊。

2.十分居家：可以安於待在家中浪漫的與伴侶享受一部電影，或者一起玩遊戲解悶。

3.雖然大部分書呆子不擅交際，但如果真的打破他們心防，其實他們願意放鬆跟妳相處，就意味他們認為與妳相處十分怡然自得。

4.對待感情非常專注謹慎：如果想找尋一段百分百值得投入的戀情，可以感受到他們全心付出的真心。

5.十分專注：對待任何事情都會全神貫注地投入，所以如果兩人在一起有共識，他們也將盡可能讓妳擁有最好的生活，對未來可以有憧憬。

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