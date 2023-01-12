女友家討8千萬聘金！「婚禮9位數總花費」他心死：李嘉誠都被榨乾

▲網傳江西一女方要聘金1888萬人民幣。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

在大陸問答平台「知乎」上，有人問「大家覺得江西的女生怎麼樣」，結果引來不少「過來人」分享被江西女友家庭要求天價聘金，最終「放生」女友的經歷。不過，其中一個例子極度誇張，出身上海富裕家庭的男網友被女方要求上億元（人民幣，下同），包括1888萬元（約新台幣8486萬元）的聘金、價值4500萬元（約新台幣2億元）的房子等。

大陸某問答平台上有個提問，「大家覺得江西的女生怎麼樣？」一時間，各路網友紛紛作答，其中一名IP地址來自上海的網友洋洋灑灑寫了數千字，來吐槽前女友一家向自己索要天價聘金的經歷。這篇帖子立馬爆紅，共收到5800多按讚，4300多條評論。

作者一開始先稱，「江西的聘金根本就不存在上限，甚至能把李嘉誠榨乾。」之後，他說起來自江西萍鄉的前女友，兩人是在美國留學時相識相戀，在異國他鄉相依為命一起生活了幾年，感情好到他認為可以共度一生。

畢業後兩人一起回到上海，前女友拿到了上海戶口，就在準備結婚時，接下來的事情搞得他甚至有些懷疑人生。焦點集中在聘金上，女方父母開出的條件包括，聘金1888萬（人民幣，下同）；男方父母出資購買的價值4500萬的婚房要過戶到女方名下；在女方老家買一套價值幾百萬的房產以便回家省親時居住；參加婚禮的女方上百位親屬每人10萬元紅包；女方親屬都要坐飛機頭等艙前往觀禮，且住在豪華的加麗茲卡爾頓酒店；婚後生一個孩子要獎勵1000萬現金和一套不少於2000萬的房產；其他瑣碎的鑽戒、金飾品……。

對此，網友粗略計算一下，按照女方父母所提要求，男方要是答應的話，差不多要花費1億元以上。男網友看後氣炸，沒有答應女方要求，但還是妥協提出可給100萬聘金，外加婚房加上女方名字，再準備一套房子給女方父母住，並承擔女方親屬參加婚禮費用100萬。

之後，這個提議遭到女方一家極力反對，岳父母還對男方開罵。岳母認為，女兒養到這麼大花了不下200萬，弄成上海戶籍也得值500萬，將來女兒工作40年至少也能掙2000萬，向男方要1888萬一點都不多，不過是圖個好聽，男方娶了自己的女兒其實已經賺大了。

該男網友還吐槽稱，令人寒心的是，前女友竟然也完全認同父母的要求，質問自己願不願意為了她妥協。女方認為，這樣做並不是難為男方，知道男方的家庭能拿得出這麼多錢，不過只是全部資產的四五分之一。

最終，在一次激烈的吵架後，男網友憤然從和女友的愛巢中搬出，回到父母家住，不久便提出了分手。帖子最後，男方自認雙方這輩子都不可能復合了，還自嘲說如果復合的話，父母會打斷他的腿並笑他一輩子。

隨著這篇帖子不斷發酵，有網友挖出了這名男網友的真實背景，確認他所描述的這件事竟是真實的。據悉，男網友姓嚴，家境驚人。在大陸社交軟體上，「上海嚴公子」、「1888萬聘金」一下子成了高熱話題，並帶動一波對江西聘金的大討論。

網友震驚留言稱，「他就算是財神爺，也遭不住啊」、「好悲哀，女兒被父母當搖錢工具還不自知，非但不反抗，反而默許父母的價值觀」。